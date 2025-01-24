مالية النواب تتمسك بفرض ضريبة 2% على تحويلات الأجانب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

رغم‭ ‬رفض‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬والحكومة‭ ‬جددت‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والمالية‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬تمسكها‭ ‬بفرض‭ ‬ضريبة‭ ‬على‭ ‬التحويلات‭ ‬المالية‭ ‬الخارجية‭ ‬على‭ ‬الوافدين‭ ‬المقيمين‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وبيّنت‭ ‬اللجنة‭ ‬في‭ ‬تقريرها‭ ‬المعروض‭ ‬على‭ ‬جلسة‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬القادمة‭ ‬أن‭ ‬فرض‭ ‬ضريبة‭ ‬مقدارها‭ (‬2%‭) ‬على‭ ‬المبالغ‭ ‬النقدية‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬الأجانب‭ ‬بتحويلها‭ ‬إلى‭ ‬خارج‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬سوف‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬إيجاد‭ ‬حلول‭ ‬بشكل‭ ‬فوري‭ ‬لتقليل‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬الإيرادات‭ ‬النفطية،‭ ‬ورفد‭ ‬الدخل‭ ‬القومي‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بإيرادات‭ ‬مستحدثة،‭ ‬وتنويع‭ ‬مصادر‭ ‬دخل‭ ‬المملكة،‭ ‬وتحسين‭ ‬وضعها‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تشجيع‭ ‬الأجانب‭ ‬المقيمين‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬تحويل‭ ‬كامل‭ ‬أموالهم‭ ‬إلى‭ ‬خارج‭ ‬المملكة‭ ‬وتداول‭ ‬هذه‭ ‬الأموال‭ ‬في‭ ‬المنظومة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬البحرينية،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬سيؤدي‭ ‬إلى‭ ‬نمو‭ ‬الاقتصاد‭ ‬البحريني‭ ‬بوتيرة‭ ‬أعلى‭ ‬من‭ ‬النمو‭ ‬الحالي‭.‬

وكانت‭ ‬الحكومة‭ ‬قد‭ ‬أكدت‭ ‬أهمية‭ ‬إعادة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬وذلك‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬دستورية‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬فيما‭ ‬تضمنه‭ ‬من‭ ‬الإخلال‭ ‬بالتزام‭ ‬الدولة‭ ‬الدستوري‭ ‬بحرية‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬في‭ ‬التنقل،‭ ‬موضحة‭ ‬أنه‭ ‬يشكل‭ ‬تقييدا‭ ‬للاستثمار‭ ‬وحرية‭ ‬رأس‭ ‬المال،‭ ‬ويلقي‭ ‬عبئا‭ ‬ثقيلا‭ ‬على‭ ‬المستثمر‭ ‬الأجنبي‭ ‬ما‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬عزوفه‭ ‬عن‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬واللجوء‭ ‬إلى‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬أخرى‭ ‬لا‭ ‬تضع‭ ‬هذه‭ ‬القيود‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬ممارسته‭ ‬نشاطه‭.‬

وكان‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬قد‭ ‬رفض‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬المبدأ،‭ ‬وعاد‭ ‬المشروع‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬إلى‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭. ‬

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