وزيرة الشباب: تعزيز التعاون مع مختلف المؤسسات لتوفير بيئة داعمة ومُحفزة لتنمية قدرات الشباب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكدت روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب، أهمية تعزيز التعاون والشراكة بين وزارة شؤون الشباب ومختلف المؤسسات بهدف توفير بيئة داعمة ومُحفزة لتنمية قدرات الشباب وتمكينهم في مختلف المجالات، مشيرةً إلى أن الوزارة تسعى إلى توسيع نطاق هذه الشراكات لضمان الوصول إلى أكبر شريحة من الشباب وتوفير الفرص لهم للتعبير عن إمكانياتهم وتطوير مهاراتهم.
جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة شؤون الشباب مع التوستماستر المتميزة السيدة منى العُقاب الرئيس السابق للقطاع 20 لأندية التوستماسترز رئيس لجنة دعم الشركات وعدد من أعضاء نادي شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات للتوستماسترز ونادي تميز توستماسترز للمناظرات ومركز العقاب للتدريب والتطوير المستدام.
وأشادت وزيرة شؤون الشباب بالدور الفعّال الذي تلعبه أندية التوستماسترز في تأهيل الشباب وتمكينهم من تحقيق التميز في حياتهم المهنية والشخصية وتزويدهم بالخبرات والمهارات القيادية في مختلف المجالات، مؤكدةً على أهمية المبادرات التي قدمتها هذه الأندية والتي كانت نتائجها إيجابية على الشباب حيث أسهمت في صقل مهاراتهم وتأهيلهم ليكونوا قادة المستقبل.
وخلال اللقاء، قدم أعضاء أندية التوستماسترز عرضًا عن أنشطتهم وبرامجهم التي تهدف إلى تمكين الشباب من تحسين مهاراتهم المهنية والقيادية والاجتماعية، بالإضافة إلى بناء الثقة بالنفس وتعزيز قدراتهم وتجاربهم في مختلف المجالات، كما تمت مناقشة سبل التعاون بين وزارة شؤون الشباب وأندية التوستماسترز لتوسيع نطاق هذه البرامج والوصول إلى شريحة أكبر من الشباب علاوة على دعم المبادرات والأفكار الشبابية في هذا المجال.
من جانبها أعربت السيدة منى العُقاب عن امتنانها لدعم وزارة شؤون الشباب لأنشطة أندية التوستماسترز في المملكة وحرصها على تقديم الدعم اللازم لمبادرات الشباب في هذا المجال، مشيرة إلى التزام أندية التوستماسترز بمواصلة العمل مع الوزارة من أجل تعزيز مهارات الشباب وخلق بيئة تحفّز على الإبداع والتميز.
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