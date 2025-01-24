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وزيرة الشباب: تعزيز التعاون مع مختلف المؤسسات لتوفير بيئة داعمة ومُحفزة لتنمية قدرات الشباب

1/24/2025 7:12:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكدت‭ ‬روان‭ ‬بنت‭ ‬نجيب‭ ‬توفيقي‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬أهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬والشراكة‭ ‬بين‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬ومختلف‭ ‬المؤسسات‭ ‬بهدف‭ ‬توفير‭ ‬بيئة‭ ‬داعمة‭ ‬ومُحفزة‭ ‬لتنمية‭ ‬قدرات‭ ‬الشباب‭ ‬وتمكينهم‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬مشيرةً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬توسيع‭ ‬نطاق‭ ‬هذه‭ ‬الشراكات‭ ‬لضمان‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬أكبر‭ ‬شريحة‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬وتوفير‭ ‬الفرص‭ ‬لهم‭ ‬للتعبير‭ ‬عن‭ ‬إمكانياتهم‭ ‬وتطوير‭ ‬مهاراتهم‭.‬

‭ ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬مع‭ ‬التوستماستر‭ ‬المتميزة‭ ‬السيدة‭ ‬منى‭ ‬العُقاب‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬للقطاع‭ ‬20‭ ‬لأندية‭ ‬التوستماسترز‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬دعم‭ ‬الشركات‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬نادي‭ ‬شركة‭ ‬الخليج‭ ‬لصناعة‭ ‬البتروكيماويات‭ ‬للتوستماسترز‭ ‬ونادي‭ ‬تميز‭ ‬توستماسترز‭ ‬للمناظرات‭ ‬ومركز‭ ‬العقاب‭ ‬للتدريب‭ ‬والتطوير‭ ‬المستدام‭. ‬

وأشادت‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬بالدور‭ ‬الفعّال‭ ‬الذي‭ ‬تلعبه‭ ‬أندية‭ ‬التوستماسترز‭ ‬في‭ ‬تأهيل‭ ‬الشباب‭ ‬وتمكينهم‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬التميز‭ ‬في‭ ‬حياتهم‭ ‬المهنية‭ ‬والشخصية‭ ‬وتزويدهم‭ ‬بالخبرات‭ ‬والمهارات‭ ‬القيادية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬مؤكدةً‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬قدمتها‭ ‬هذه‭ ‬الأندية‭ ‬والتي‭ ‬كانت‭ ‬نتائجها‭ ‬إيجابية‭ ‬على‭ ‬الشباب‭ ‬حيث‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬صقل‭ ‬مهاراتهم‭ ‬وتأهيلهم‭ ‬ليكونوا‭ ‬قادة‭ ‬المستقبل‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬قدم‭ ‬أعضاء‭ ‬أندية‭ ‬التوستماسترز‭ ‬عرضًا‭ ‬عن‭ ‬أنشطتهم‭ ‬وبرامجهم‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تمكين‭ ‬الشباب‭ ‬من‭ ‬تحسين‭ ‬مهاراتهم‭ ‬المهنية‭ ‬والقيادية‭ ‬والاجتماعية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬بناء‭ ‬الثقة‭ ‬بالنفس‭ ‬وتعزيز‭ ‬قدراتهم‭ ‬وتجاربهم‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬كما‭ ‬تمت‭ ‬مناقشة‭ ‬سبل‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬وأندية‭ ‬التوستماسترز‭ ‬لتوسيع‭ ‬نطاق‭ ‬هذه‭ ‬البرامج‭ ‬والوصول‭ ‬إلى‭ ‬شريحة‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬المبادرات‭ ‬والأفكار‭ ‬الشبابية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬

من‭ ‬جانبها‭ ‬أعربت‭ ‬السيدة‭ ‬منى‭ ‬العُقاب‭ ‬عن‭ ‬امتنانها‭ ‬لدعم‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬لأنشطة‭ ‬أندية‭ ‬التوستماسترز‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬وحرصها‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬الدعم‭ ‬اللازم‭ ‬لمبادرات‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬التزام‭ ‬أندية‭ ‬التوستماسترز‭ ‬بمواصلة‭ ‬العمل‭ ‬مع‭ ‬الوزارة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تعزيز‭ ‬مهارات‭ ‬الشباب‭ ‬وخلق‭ ‬بيئة‭ ‬تحفّز‭ ‬على‭ ‬الإبداع‭ ‬والتميز‭. ‬

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