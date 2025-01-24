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ناغلسمان يجدد عقده مدربا لألمانيا

1/24/2025 7:11:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٥ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

ميونيخ‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬سيبقى‭ ‬مدرب‭ ‬منتخب‭ ‬ألمانيا‭ ‬يوليان‭ ‬ناغلسمان‭ ‬في‭ ‬منصبه‭ ‬حتى‭ ‬كأس‭ ‬أوروبا‭ ‬2028‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭.‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الألماني‭ ‬برند‭ ‬نويندورف‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬يقوم‭ ‬يوليان‭ ‬ناغلسمان‭ ‬بملء‭ ‬منصبه‭ ‬بفضل‭ ‬خبرته‭ ‬الرياضية‭ ‬لكن‭ ‬أيضا‭ ‬بسبب‭ ‬أحاسيسه‭ ‬تجاه‭ ‬المنتخب‭ ‬وأنصاره‮»‬‭.‬

في‭ ‬المقابل‭ ‬اعتبر‭ ‬ناغلسمان‭ (‬37‭ ‬عاما‭) ‬أن‭ ‬تجربته‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬أوروبا‭ ‬أقنعته‭ ‬بالبقاء‭ ‬في‭ ‬منصبه‭ ‬ليشرف‭ ‬على‭ ‬المنتخب‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬2026‭ ‬وكأس‭ ‬أوروبا‭ ‬2028‭ ‬وقال‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬على‭ ‬الطريق‭ ‬الصحيح‭ ‬ونريد‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬التطور،‭ ‬نريد‭ ‬إحراز‭ ‬الألقاب‮»‬‭. ‬وعُيّن‭ ‬ناغلسمان‭ ‬في‭ ‬منصبه‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023‭ ‬خلفا‭ ‬لهانزي‭ ‬فليك‭ ‬مدرب‭ ‬برشلونة‭ ‬الحالي‭ ‬وذلك‭ ‬إثر‭ ‬الخروج‭ ‬المذل‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الأول‭ ‬لمونديال‭ ‬قطر‭ ‬2022‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬تواليا‭ ‬بعد‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2018‭ ‬في‭ ‬روسيا‭.‬

وأضاف‭ ‬ناغلسمان‭: ‬‮«‬عندما‭ ‬تسلمت‭ ‬منصبي‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023‭ ‬لم‭ ‬أكن‭ ‬اتصور‭ ‬البقاء‭ ‬فيه‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬كأس‭ ‬أوروبا‭ ‬2024‭ ‬على‭ ‬أرضنا‭. ‬هدفنا‭ ‬الكبير‭ ‬كان‭ ‬تحقيق‭ ‬النجاح‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬البطولة‮»‬،‭ ‬علما‭ ‬أن‭ ‬فريقه‭ ‬خرج‭ ‬في‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬بخسارته‭ ‬أمام‭ ‬إسبانيا‭ ‬1‭-‬2‭ ‬بعد‭ ‬التمديد‭ ‬التي‭ ‬أحرزت‭ ‬اللقب‭ ‬لاحقا‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬رأيت‭ ‬مدى‭ ‬أهمية‭ ‬المنتخب‭ ‬لأنصاره‭ ‬وهذا‭ ‬الحب‭ ‬يؤكد‭ ‬أننا‭ ‬نسير‭ ‬على‭ ‬الطريق‭ ‬الصحيح‭ ‬ولم‭ ‬ينته‭ ‬بعد‭. ‬لقد‭ ‬خلقنا‭ ‬جميعا‭ (‬الفريق‭ ‬والجهاز‭ ‬الفني‭ ‬والأنصار‭) ‬جوا‭ ‬رائعا‭ ‬نريد‭ ‬أن‭ ‬نطوره‭ ‬بنجاح‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التتويج‭ ‬بالألقاب‮»‬‭.‬

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