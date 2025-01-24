ناغلسمان يجدد عقده مدربا لألمانيا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٢٥ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
ميونيخ - (أ ف ب): سيبقى مدرب منتخب ألمانيا يوليان ناغلسمان في منصبه حتى كأس أوروبا 2028 بحسب ما أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم أمس الجمعة.
وقال رئيس الاتحاد الألماني برند نويندورف في بيان: «يقوم يوليان ناغلسمان بملء منصبه بفضل خبرته الرياضية لكن أيضا بسبب أحاسيسه تجاه المنتخب وأنصاره».
في المقابل اعتبر ناغلسمان (37 عاما) أن تجربته في كأس أوروبا أقنعته بالبقاء في منصبه ليشرف على المنتخب في مونديال 2026 وكأس أوروبا 2028 وقال في هذا الصدد: «نحن على الطريق الصحيح ونريد الاستمرار في التطور، نريد إحراز الألقاب». وعُيّن ناغلسمان في منصبه في سبتمبر 2023 خلفا لهانزي فليك مدرب برشلونة الحالي وذلك إثر الخروج المذل من الدور الأول لمونديال قطر 2022 للمرة الثانية تواليا بعد كأس العالم 2018 في روسيا.
وأضاف ناغلسمان: «عندما تسلمت منصبي في سبتمبر 2023 لم أكن اتصور البقاء فيه إلى ما بعد كأس أوروبا 2024 على أرضنا. هدفنا الكبير كان تحقيق النجاح في تلك البطولة»، علما أن فريقه خرج في ربع النهائي بخسارته أمام إسبانيا 1-2 بعد التمديد التي أحرزت اللقب لاحقا.
وتابع: «رأيت مدى أهمية المنتخب لأنصاره وهذا الحب يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح ولم ينته بعد. لقد خلقنا جميعا (الفريق والجهاز الفني والأنصار) جوا رائعا نريد أن نطوره بنجاح من خلال التتويج بالألقاب».
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