الكويت يفوز على السالمية (4 - 1) ويتأهل لنهائي كأس السوبر الكويتي ال17 لكرة القدم

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 24 - 1 (كونا) -- تأهل نادي الكويت للمباراة النهائية لكأس السوبر الكويتي ال17 لكرة القدم
بعد فوزه مساء اليوم الجمعة على نظيره السالمية بنتيجة (4 - 1) ضمن الدور نصف النهائي للبطولة.
جاءت المباراة التي أقيمت على استاد (جابر المبارك) بنادي الصليبيخات قوية من الفريقين ليتمكن السالمية الذي يلعب البطولة بوصفه وصيف كأس سمو الأمير للنسخة الماضية من التسجيل مبكرا عبر محترفه سانتي بير في الدقيقة الرابعة إثر رأسية متقنة.
نشط بعدها الكويت حامل لقب الدوري
المحلي للموسم الماضي ليتمكن من إدراك التعادل عبر لاعبه الواعد المصري احمد علاء في الدقيقة 17 إثر متابعة جيدة للكرة لينتهي هذا الشوط بالتعادل الإيجابي.
وشهد الشوط الثاني هيمنة كبيرة للكويت تجسدت بإحرازه لثلاثة اهداف عبر الكونغولي مالك زولا في الدقيقة 55 ويوسف ناصر في الدقيقة 86 وإبراهيم كميل في الوقت المحتسب بدل الضائع فيما تأثر السالمية بطرد لاعبه سانتي بير في الدقيقة 82.
وبهذا الفوز بات الكويت الطرف الأول للمباراة النهائية للبطولة والتي من المقرر ان تجري الثلاثاء المقبل وسيواجه الفائز في مباراة العربي والقادسية التي تجري الليلة في إستاد جابر الدولي.(النهاية)
ف ش ا / ط أ ب
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