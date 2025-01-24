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الكويت يفوز على السالمية (4 - 1) ويتأهل لنهائي كأس السوبر الكويتي ال17 لكرة القدم

1/24/2025 2:32:51 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 24 - 1 (كونا) -- تأهل نادي الكويت للمباراة النهائية لكأس السوبر الكويتي ال17 لكرة القدم بعد فوزه مساء اليوم الجمعة على نظيره السالمية بنتيجة (4 - 1) ضمن الدور نصف النهائي للبطولة.
جاءت المباراة التي أقيمت على استاد (جابر المبارك) بنادي الصليبيخات قوية من الفريقين ليتمكن السالمية الذي يلعب البطولة بوصفه وصيف كأس سمو الأمير للنسخة الماضية من التسجيل مبكرا عبر محترفه سانتي بير في الدقيقة الرابعة إثر رأسية متقنة.
نشط بعدها الكويت حامل لقب الدوري المحلي للموسم الماضي ليتمكن من إدراك التعادل عبر لاعبه الواعد المصري احمد علاء في الدقيقة 17 إثر متابعة جيدة للكرة لينتهي هذا الشوط بالتعادل الإيجابي.
وشهد الشوط الثاني هيمنة كبيرة للكويت تجسدت بإحرازه لثلاثة اهداف عبر الكونغولي مالك زولا في الدقيقة 55 ويوسف ناصر في الدقيقة 86 وإبراهيم كميل في الوقت المحتسب بدل الضائع فيما تأثر السالمية بطرد لاعبه سانتي بير في الدقيقة 82.
وبهذا الفوز بات الكويت الطرف الأول للمباراة النهائية للبطولة والتي من المقرر ان تجري الثلاثاء المقبل وسيواجه الفائز في مباراة العربي والقادسية التي تجري الليلة في إستاد جابر الدولي.(النهاية)

ف ش ا / ط أ ب


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