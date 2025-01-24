مصر تنفي قطعا التقارير الإعلامية بحصولها على قروض جديدة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
القاهرة - 24 - 1 (كونا) -- نفت وزارة المالية المصرية جملة وتفصيلا ما أوردته وسائل الإعلام اليوم الجمعة بحصول القاهرة على تسهيلات ائتمانية جديدة بقيمة ملياري دولار من مجموعة مستثمرين إقليميين ودوليين.
وذكرت الوزارة في بيان لها أنه لا صحة لحصول مصر على أي قروض جديدة "وأن ما نشر اليوم في هذا الشأن غير صحيح على الإطلاق".
وأهابت وزارة المالية المصرية بمختلف وسائل الإعلام توخى الحذر وتحرى الدقة والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية. (النهاية)
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