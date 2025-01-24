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مصر تنفي قطعا التقارير الإعلامية بحصولها على قروض جديدة

1/24/2025 2:32:51 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 24 - 1 (كونا) -- نفت وزارة المالية المصرية جملة وتفصيلا ما أوردته وسائل الإعلام اليوم الجمعة بحصول القاهرة على تسهيلات ائتمانية جديدة بقيمة ملياري دولار من مجموعة مستثمرين إقليميين ودوليين.
وذكرت الوزارة في بيان لها أنه لا صحة لحصول مصر على أي قروض جديدة "وأن ما نشر اليوم في هذا الشأن غير صحيح على الإطلاق".
وأهابت وزارة المالية المصرية بمختلف وسائل الإعلام توخى الحذر وتحرى الدقة والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية. (النهاية)

ا س م / ه س ص


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