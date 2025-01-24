عجلون.. مطالب بتأهيل وتطوير البنية التحتية للشوارع في راجب

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تعاني العديد من الطرق في بلدة راجب من تهالكها وضيقها، وانتشار الحفر التي تلحق الأضرار بالمركبات وسالكيها.



وطالب عدد من أصحاب المنتجعات والمشاريع السياحية، الجهات المعنية بالعمل على توسعة وتعبيد هذه الطرق خصوصا في ظل تزايد الحركة التي تشهدها المنطقة، مشيرين إلى أن تحسين البنية التحتية يسهم بتعزيز السياحة الداخلية ودعم الاستثمارات المحلية.



وأشار أحد سكان البلدة المواطن محمد فريحات إلى أن تطوير البنية التحتية في المناطق السياحية يعد ضرورة ملحّة لدعم التنمية السياحية المستدامة.

بدوره، قال صاحب أحد المنتجعات السياحية علي الأفندي، إن سوء أوضاع الطرق المؤدية إلى راجب يؤثر سلبا على القطاع السياحي، حيث يعاني الزوار من صعوبة الوصول إلى المواقع الطبيعية التي تتميز بها البلدة، مثل الشلالات والينابيع دائمة الجريان والغابات والتي تعد من أهم المقاصد السياحية في محافظة عجلون.



وأشار المستثمر في القطاع السياحي فهيم الصمادي إلى أن غياب الخدمات والمرافق العامة وضعف البنية التحتية يحدّ من قدرة المستثمرين على تطوير مشاريعهم السياحية، مؤكدًا أن تأهيل الطرق يسهم في زيادة الإقبال السياحي ما ينعكس إيجابا على الاقتصاد المحلي.



وقال رئيس مجلس محافظة عجلون عمر المومني، إن المجلس يعمل على دعم المشاريع الخدمية والتنموية التي تسعى لتنشيط السياحة خصوصا في المناطق ذات الأهمية السياحية، منوها إلى أن موازنة قطاع الأشغال للعام الحالي بلغت 4 ملايين و205 آلاف دينار، وقد تم طرح عطاء لتأهيل طريق كفرنجة الرئيسية بقيمة 250 ألف دينار، بالإضافة إلى 11 طريقًا زراعيًا في كفرنجة بقيمة 180 ألف دينار.



وأكد المومني، أن المجلس سيواصل العمل على تنفيذ المشاريع التنموية التي تعزز قطاع السياحة في المحافظة وتنشيط الحركة السياحية وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.



يشار إلى أن منطقة راجب التابعة للواء كفرنجة تعتبر من أبرز المناطق السياحية الطبيعية في محافظة عجلون التي تتميز بشلالاتها وينابيعها دائمة الجريان.