قطر تدين بشدة العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعربت قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للعدوان الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة، وأسفر عن استشهاد عدد من المدنيين، واعتبرته انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.
ودعت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته في مواجهة هذه الانتهاكات، والعمل على ضمان توفير الحماية الكاملة للمدنيين بموجب أحكام القانون الدولي والاتفاقيات ذات الصلة.
وجدد البيان، موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
بترا
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