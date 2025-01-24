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قطر تدين بشدة العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين

1/24/2025 8:11:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعربت قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للعدوان الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة، وأسفر عن استشهاد عدد من المدنيين، واعتبرته انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.
ودعت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته في مواجهة هذه الانتهاكات، والعمل على ضمان توفير الحماية الكاملة للمدنيين بموجب أحكام القانون الدولي والاتفاقيات ذات الصلة.
وجدد البيان، موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
بترا


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