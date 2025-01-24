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سلطنة عُمان تدين هجوم قوات الاحتلال على مدينة جنين

1/24/2025 8:11:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعربت سلطنة عُمان عن إدانتها الهجوم الذي تشنّه قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة، والذي أسفر عن استشهاد عدد من المدنيين الأبرياء، إضافة إلى التدمير الممنهج الواسع للبنية الأساسية والممتلكات.
وناشدت سلطنة عُمان في بيان، اليوم الجمعة، صادر عن وزارة الخارجية، المجتمع الدولي للتحرك العاجل لوضع حد لهذه الاعتداءات المستمرة، ومحاسبة مرتكبيها ضمن مسؤولياته القانونية والإنسانية في ترسيخ العدالة ورفع الظلم الذي يواجهه السكان والمدنيون العزّل في الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العمانية.
كما أكدت سلطنة عُمان على مواقفها الراسخة والداعية إلى تحقيق السلام العادل والدائم، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية.
بترا


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