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الهندسة الاجتماعية الأخطر في عالم الاختراقات الإلكترونية .. ماذا تعرف عنها ؟

1/24/2025 8:11:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يعتمد المهاجمون خلالها على فهم طبيعة البشر واستغلالها بدلاً من استهداف الأنظمة التكنولوجية مباشرة.
في عالمنا الرقمي المعاصر، يُعد الأمن السيبراني من أهم المجالات التي تشهد تطورًا مستمرًا، حيث تكمن التحديات في مواجهة مجموعة متنوعة من الهجمات الرقمية التي تهدد خصوصية الأفراد والمؤسسات.
ومن بين هذه التهديدات، تبرز "الهندسة الاجتماعية" كأحد الأساليب الأكثر فاعلية في اختراق الأنظمة الإلكترونية. يعتمد المهاجمون فيها على فهم طبيعة البشر واستغلالها بدلاً من استهداف الأنظمة التكنولوجية مباشرة.
ما هي الهندسة الاجتماعية؟
يقول الدكتور محمد محسن رمضان، مستشار الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية، ، إن الهندسة الاجتماعية هي مجموعة من الحيل والتقنيات التي يستخدمها المهاجمون لاستغلال ضعف الثقة البشرية أو غفلة الأفراد لتحقيق أهدافهم، سواء كان ذلك من خلال جمع معلومات حساسة أو الوصول إلى أنظمة محمية.
تعتمد هذه الطريقة على دراسة سلوكيات الأفراد وتحديد النقاط الضعيفة التي يمكن استغلالها، مثل الإغراءات النفسية، التلاعب العاطفي، أو الضغوط الاجتماعية.
أنواع هجمات الهندسة الاجتماعية
التصيد الاحتيالي (Phishing):
وهو أكثر أنواع هجمات الهندسة الاجتماعية شيوعًا، حيث يقوم المهاجمون بإرسال رسائل إلكترونية تبدو وكأنها من مصادر موثوقة، بهدف خداع الضحية للكشف عن معلومات حساسة، مثل كلمات المرور أو تفاصيل الحسابات البنكية.
الهجوم بالتصيد الصوتي (Vishing):
يعتمد هذا الهجوم على استخدام مكالمات هاتفية أو رسائل صوتية لإقناع الضحية بالكشف عن معلومات سرية، وغالبًا ما يتم ذلك عبر التظاهر بأن المتصل هو موظف رسمي من جهة موثوقة.
التصيد الاحتيالي عبر الرسائل النصية (Smishing):
يعتمد هذا النوع على إرسال رسائل نصية (SMS) تحتوي على روابط خبيثة تهدف إلى خداع الضحية لتنزيل برامج ضارة أو إدخال معلومات شخصية في مواقع مزيفة.
التحليل الاجتماعي باستخدام المعلومات المتاحة (Social Engineering via OSINT):
يعتمد على جمع معلومات عامة متاحة عبر الإنترنت (مثل وسائل التواصل الاجتماعي) لتصميم هجوم موجه بعناية.
آلية عمل الهندسة الاجتماعية
يتبع المهاجم عادةً عدة خطوات لإنجاح الهجوم، وهي كالتالي:
الاستطلاع (Reconnaissance):
جمع المعلومات من مصادر عامة مثل مواقع التواصل الاجتماعي، المواقع الإلكترونية، أو الشائعات المتداولة.
التفاعل (Engagement):
التواصل مع الضحية عبر قنوات مختلفة، مثل البريد الإلكتروني أو الهاتف، باستخدام أساليب إقناع أو تهديد.
التنفيذ (Exploitation):
استغلال الثقة التي منحها الضحية للمهاجم للوصول إلى معلومات أو تنفيذ الإجراءات المطلوبة.
الاستخلاص (Extraction):
الحصول على المعلومات السرية، اختراق الأنظمة، أو سرقة الهوية.
كيفية التصدي لهجمات الهندسة الاجتماعية
التدريب التوعوي:
يُعد تدريب الموظفين والأفراد على كيفية التعرف على هجمات الهندسة الاجتماعية من الخطوات الأساسية للحماية. يشمل ذلك التحقق من مصادر الرسائل وتجنب النقر على الروابط المرفقة.
تفعيل التحقق الثنائي (2FA):
تعزيز مستوى الأمان باستخدام آلية التحقق الثنائي لتقليل فرص الهجوم.
استخدام الأدوات التقنية:
مثل فلاتر البريد الإلكتروني لتصفية الرسائل الاحتيالية، وبرامج مكافحة الفيروسات، والأنظمة الخاصة بالكشف عن التسلل.
المراجعة المستمرة للسياسات الأمنية:
من الضروري تحديث السياسات الأمنية بانتظام وتقييم أنظمة الأمان للتعرف على أساليب الهجوم الجديدة.
التحديات المستقبلية في مواجهة الهندسة الاجتماعية
مع التطور السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، قد تصبح هجمات الهندسة الاجتماعية أكثر تطورًا. يثير ذلك تساؤلات حول كيفية التعامل مع هذه التهديدات في المستقبل.
ستحتاج الشركات إلى استثمارات أكبر في الأبحاث والتطوير لمواجهة هذه الهجمات المتجددة. الهندسة الاجتماعية ليست مجرد أسلوب تقني للهجوم، بل هي علم وفن يعتمد على فهم سلوكيات البشر واستغلال نقاط ضعفهم النفسية.
إن مواجهة هذه التهديدات تتطلب وعيًا عاليًا وتعاونًا مستمرًا بين الأفراد والشركات لتطوير استراتيجيات أمان فعالة تضمن حماية البيانات والمعلومات في عصر المعلومات الحالي.
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