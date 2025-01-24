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عاجل وزير سعودي يتحدث عن تفاصيل استثمار 600 مليار دولار بأميركا

1/24/2025 7:04:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال وزير الاقتصاد السعودي، فيصل الإبراهيم، الجمعة، إن مبلغ 600 مليار دولار الذي ذكره ولي العهد ويتعلق بأميركا يشمل استثمارات ومشتريات من القطاعين العام والخاص.
وأضاف الإبراهيم خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2025" إن هذه الخطوة تعكس العلاقات القوية بين البلدين.
وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز قد أبدى رغبة المملكة في تعزيز استثماراتها وعلاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة خلال ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثانية بمبلغ 600 مليار دولار على الأقل.
وأجرى بن سلمان اتصالا هاتفيا مع ترامب بحثا خلاله سبل التعاون بين المملكة والولايات المتحدة لإحلال السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب تعزيز التعاون الثنائي لمحاربة الإرهاب.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الأمير محمد بن سلمان هنأ ترامب خلال الاتصال بمناسبة أدائه اليمين الدستورية وتوليه رئاسة الولايات المتحدة.
وأضافت الوكالة أن الاتصال تناول بحث تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، حيث أشار الأمير محمد بن سلمان إلى "قدرة إدارة فخامة الرئيس (ترامب) بإصلاحاتها المتوقعة في الولايات المتحدة على خلق ازدهار اقتصادي غير مسبوق تسعى المملكة للاستفادة من فرصها المتاحة للشراكة والاستثمار، مؤكدا رغبة المملكة في توسيع استثماراتها وعلاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة في الأربع سنوات المقبلة بمبلغ 600 مليار دولار مرشحة للارتفاع حال أتيحت فرص إضافية".
والخميس، قال ترامب، إنه سيطلب من السعودية زيادة استثماراتها في أميركا إلى تريليون دولار.
وخلال كلمته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، قال ترامب إنه سيطلب من السعودية زيادة الحزمة المخصصة للاستثمارات في الولايات المتحدة خلال السنوات الأربع المقبلة إلى تريليون دولار.
سكاي نيوز


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