سهم البيطار يظفر بذهبية المملكة للمصارعة الحرة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
فاز اللاعب سهم البيطار بالميدالية الذهبية في بطولة المملكة للمصارعة الحرة، التي أقيمت منافساتها اليوم الجمعة في مدينة الحسين للشباب.
وبهذا الفوز يضيف اللاعب البيطار من مدرسة المونتيسوري هذه الميدالية إلى سلسلة الإنجازات التي حققها في العديد من المشاركات السابقة، حيث كان قد حصل على عدد من الميداليات المختلفة في لعبة الجيوجيتسو أيضاً، فيما يسعى للاستمرار في مسيرته الرياضية في اللعبة من خلال الاتحاد الأردني للمصارعة وصولاً إلى الاحتراف، ويطمح لرفع علم الأردن في الاستحقاقات المختلفة في كافة المحافل.
MENAFN24012025000208011052ID1109125666
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.