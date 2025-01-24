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سهم البيطار يظفر بذهبية المملكة للمصارعة الحرة

1/24/2025 6:11:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- فاز اللاعب سهم البيطار بالميدالية الذهبية في بطولة المملكة للمصارعة الحرة، التي أقيمت منافساتها اليوم الجمعة في مدينة الحسين للشباب.
وبهذا الفوز يضيف اللاعب البيطار من مدرسة المونتيسوري هذه الميدالية إلى سلسلة الإنجازات التي حققها في العديد من المشاركات السابقة، حيث كان قد حصل على عدد من الميداليات المختلفة في لعبة الجيوجيتسو أيضاً، فيما يسعى للاستمرار في مسيرته الرياضية في اللعبة من خلال الاتحاد الأردني للمصارعة وصولاً إلى الاحتراف، ويطمح لرفع علم الأردن في الاستحقاقات المختلفة في كافة المحافل.

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