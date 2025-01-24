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تراجع الفاتورة النفطية للمملكة بنسبة 8.6% خلال 11 شهرا من العام 2024

1/24/2025 5:05:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- انخفضت قيمة مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية حتى نهاية شهر تشرين الثاني من العام 2024، لتصل إلى 2.471 مليار دينار، مقابل 2.704 مليار دينار للفترة نفسها من العام 2023.
وأظهرت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة تراجعا في الفاتورة النفطية للمملكة نهاية شهر تشرين الثاني لعام 2024، بنسبة 8.6 بالمئة.
وعليه، فقد بلغت قيمة انخفاض الفاتورة النفطية لنهاية تشرين الثاني من العام 2024، حوالي 233 مليون دينار، مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2023.
وتصدرت الوقود والزيوت المعدنية قائمة مستوردات من المشتقات النفطية لنهاية شهر تشرين الثاني للعام 2024، بقيمة 763 مليون دينار، تلاها النفط الخام "بترول" بمقدار 745 مليون دينار، في حين بلغت مستوردات المملكة من أرواح النفط "بنزين" حوالي 452 مليون دينار، وديزل "سولار" بنحو 462 مليون دينار، إضافة إلى زيوت التشحيم بقيمة 38 مليون، والكاز بنحو 11 مليون دينار.


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