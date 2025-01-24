نمو الصادرات الوطنية بنسبة 3.3% حتى نهاية تشرين الثاني الماضي

أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول التجارة الخارجية في الأردن والذي يشير إلى أرتفاع الصادرات الكلية بنسبة 5.2%، والصادرات الوطنية بنسبة 3.3%، والمعاد تصديره بنسبة 28.0% مقارنهً بنفس الفترة من عام 2023، وجاء هذا النمو متزامناً مع زيادة المستوردات بنسبة 1.8%، مما أدى إلى تقليص العجز في الميزان التجاري بنسبة (1.4%) خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2024 مقارنةً بنفس الفترة من عام 2023.



بلغت قيمة الصادرات الكلية خلال هذه الفترة 8,619 مليون ديناراً اردنياً، حيث شكلت الصادرات الوطنية 7,832 مليون ديناراً اردنياً، والمعاد تصديرة 787 مليون ديناراً اردنياً، في حين بلغت قيمة المستوردات 17,285 مليون ديناراً اردنياً خلال نفس الفترة. وعليه يكون العجز في الميزان التجاري (والذي يمثل الفرق بين قيمة الصادرات الكلية وقيمة المستوردات) قد بلغ (8,666) مليون ديناراً اردنياً حتى نهاية تشرين الثاني من عام 2024، مقارنة مع (8,787) مليون دينار أردني في الفترة المقابلة من عام 2023.



بلغت قيمة الصادرات الكلية خلال شهر تشرين الثاني من عام 2024 مامقدارة 743 مليون ديناراً اردنياً، منها 672 مليون ديناراً اردنياً للصادرات الوطنية و 71 مليون ديناراً اردنياً للمعاد تصديرة، فيما بلغت المستوردات ماقيمته 1,620 مليون ديناراً اردنياً مما أدى إلى عجز في الميزان التجاري بقيمة (877) مليون خلال تشرين الثاني من عام 2024.



ويعكس ذلك إنخفاض الصادرات الكلية بنسبة ( 2.0%) مقارنة بنفس الشهر من عام 2023، وإنخفاض الصادرات الوطنية بنسبة (3.4%)، فيما أرتفع المعاد تصديرة بنسبة 14.5%، والمستوردات بنسبة 20.8%.



بلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 50% حتى نهاية تشرين الثاني من عام 2024، مقارنة بنسبة 48% لنفس الفترة من عام 2023، بارتفاع مقدارة 2 نقطة مئوية. فيما وصلت نسبة التغطية لشهر تشرين الثاني وحدة إلى 46% مقارنة بنسبة 57% في نفس الشهر من عام 2023 بانخفاض مقدارة 11 نقطة مئوية.



وساهم ارتفاع الصادرات الوطنية لكل من "الألبسة وتوابعها من مصنرات" "محضرات الصيدلة" في دعم الصادرات الوطنية رغم تراجع صادرات بعض السلع الاخرى مثل "الأسمدة الأزوتية او الكيماوية"،"الحلي والمجوهرات الثمينة"،"الفوسفات الخام"،"البوتاس الخام". وعلى صعيد المستوردات فقد ارتفعت قيمة كل من "العربات والدراجات"، "الأدوات الآلية" في حين انخفضت واردات "النفط الخام ومشتقاتة"،"الحلي والمجوهرات الثمينه"،"الأدوات الكهربائية"،"الحبوب"، مما ساهم في الحد من ارتفاع المستوردات.



ارتفعت الصادرات الوطنية الى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بما في ذلك السعودية، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال امريكا بما فيها الولايات المتحدة، وكذلك دول الأتحاد الاوروبي ومن ضمنها هولندا، فيما انخفضت الصادرات الوطنية الى الدول الآسيوية غير العربية مثل الهند، اما على مستوى المستوردات فقد شهدت ارتفاعا من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها السعودية، ومن دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا ومن ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية، فيما تراجعت من الدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الهند، ودول الأتحاد الاوروبي ومن ضمنها فرنسا.