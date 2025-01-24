إعلان النتائج الأولية لفرز صناديق الاقتراع في معظم المراكز

أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب عبر منصتها الإلكترونية فجر اليوم الأربعاء، نتائج الفرز الأولية لصناديق الاقتراع في معظم مراكز المملكة، على مستوى الدائرتين المحلية والانتخابية.



وللانتقال إلى المنصة للاطلاع على النتائج الأولية الرسمية على مستوى الدائرتين المحلية والعامة انقر على الرابط التالي: class="d-block blockquote blockquote_blue" data-reg="index" href=""

ومساء الثلاثاء، بدأت عملية فرز أصوات المقترعين في دوائر الأردن كافة.



وأُغلقت في تمام الساعة السابعة من مساء الثلاثاء الموافق 10 أيلول/ سبتمبر 2024، مراكز اقتراع الانتخابات النيابية لاختيار أعضاء مجلس النواب العشرين، لتبدأ مرحلة فرز الأصوات.



وتعدت النسبة العامة للمشاركة في الانتخابات 32%، وبعدد مقترعين أكثر من 1.63 مليون مقترع.



وتجاوزت نسبة التصويت في الانتخابات النيابية الحالية، نسبة انتخابات عام 2020، والتي بلغت 29.9%.



وبلغ إجمالي عدد مراكز الاقتراع والفرز، التي شملت 18 دائرة انتخابية، 1649 مركزا، توزعت على 5843 صندوق اقتراع وفرز، فيما جرى تجهيز 95 مركزا من إجمالي المراكز لتكون مناسبة لذوي الإعاقة.



وتنافس على مقاعد القائمة العامة، 697 مترشحا ومترشحة، بواقع 505 من الذكور، و192 من الإناث، في حين يتنافس على مقاعد الدوائر المحلية 937 مترشحا ومترشحة، من بينهم 747 مترشحا من الذكور، و190 من الإناث.

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