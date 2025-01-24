إعلان النتائج الأولية لفرز صناديق الاقتراع في معظم المراكز

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت الهيئة المستقلة
للانتخاب عبر منصتها الإلكترونية فجر اليوم الأربعاء، نتائج الفرز الأولية لصناديق
الاقتراع في معظم مراكز المملكة، على مستوى الدائرتين المحلية والانتخابية.
وللانتقال إلى المنصة
للاطلاع على النتائج الأولية الرسمية على مستوى الدائرتين المحلية والعامة انقر على الرابط التالي: class="d-block blockquote blockquote_blue" data-reg="index" href=""
ومساء الثلاثاء، بدأت
عملية فرز أصوات المقترعين في دوائر الأردن كافة.
وأُغلقت في تمام
الساعة السابعة من مساء الثلاثاء الموافق 10 أيلول/ سبتمبر 2024، مراكز اقتراع الانتخابات
النيابية لاختيار أعضاء مجلس النواب العشرين، لتبدأ مرحلة فرز الأصوات.
وتعدت النسبة العامة
للمشاركة في الانتخابات 32%، وبعدد مقترعين أكثر من 1.63 مليون مقترع.
وتجاوزت نسبة التصويت
في الانتخابات النيابية الحالية، نسبة انتخابات عام 2020، والتي بلغت 29.9%.
وبلغ إجمالي عدد مراكز
الاقتراع والفرز، التي شملت 18 دائرة انتخابية، 1649 مركزا، توزعت على 5843 صندوق
اقتراع وفرز، فيما جرى تجهيز 95 مركزا من إجمالي المراكز لتكون مناسبة لذوي
الإعاقة.
وتنافس على مقاعد
القائمة العامة، 697 مترشحا ومترشحة، بواقع 505 من الذكور، و192 من الإناث، في حين
يتنافس على مقاعد الدوائر المحلية 937 مترشحا ومترشحة، من بينهم 747 مترشحا من
الذكور، و190 من الإناث.
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