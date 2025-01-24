أسعار الذهب تصل أعلى مستوى في 3 أشهر

لامست أسعار الذهب أعلى مستوى في ثلاثة أشهر تقريبا، الجمعة، وتتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، بدعم من حالة الضبابية المحيطة بخطط الرئيس الأميركي دونالد للرسوم الجمركية ودعواته لخفض أسعار الفائدة وهو ما يضغط على الدولار.



بحلول الساعة 05:05 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 2773.57 دولار للأوقية (الأونصة)، وزادت أكثر من اثنين بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع.



وفي وقت سابق من اليوم، ارتفعت الأسعار إلى 2777.10 دولار وهو أعلى مستوى لها منذ 31 تشرين الأول/ أكتوبر عندما بلغت 2790.15 دولار.



وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 2781 دولارا.

وهبط الدولار بما يزيد عن واحد بالمئة خلال الأسبوع متجها إلى أسوأ انخفاض أسبوعي في شهرين، مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.



في الوقت نفسه، رفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008.



ومن المقرر أن يعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي في الولايات المتحدة والبنك المركزي الأوروبي قراراتهما المتعلقة بأسعار الفائدة الأسبوع المقبل.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 30.78 دولارا للأوقية. وكسب البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1000.85 دولار وارتفع البلاتين واحدا بالمئة إلى 952.10. دولار.



وتتجه المعادن الثلاثة لتحقيق مكاسب أسبوعية.