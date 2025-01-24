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مسؤول أممي يزور بعثات أممية بالشرق الأوسط

1/24/2025 4:22:13 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

يبدأ وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام في الأمم المتحدة، جان بيير لاكروا يوم غد السبت، زيارة إلى الشرق الأوسط تشمل دمشق والقدس المحتلة.


وحسب بيان للأمم المتحدة، فإن لاكروا سيزور بعثتين لحفظ السلام تابعتين للأمم المتحدة، حيث سيقضي بعض الوقت في قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الجولان (أندوف) قبل زيارة مقر هيئة مراقبة الهدنة التابعة للأمم المتحدة (اونتسو) في القدس المحتلة.


وقال الناطق الرسمي باسم الأمم المتحدة، إن أولويات لاكروا، هي التعبير عن تضامنه ودعمه لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وتسليط الضوء على أهمية العمل ضد الألغام وإزالة مخلفات الحرب المتفجرة.

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