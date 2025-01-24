مسؤول أممي يزور بعثات أممية بالشرق الأوسط

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يبدأ وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام في الأمم المتحدة، جان بيير لاكروا يوم غد السبت، زيارة إلى الشرق الأوسط تشمل دمشق والقدس المحتلة.
وحسب بيان للأمم المتحدة، فإن لاكروا سيزور بعثتين لحفظ السلام تابعتين للأمم المتحدة، حيث سيقضي بعض الوقت في قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الجولان (أندوف) قبل زيارة مقر هيئة مراقبة الهدنة التابعة للأمم المتحدة (اونتسو) في القدس المحتلة.
وقال الناطق الرسمي باسم الأمم المتحدة، إن أولويات لاكروا، هي التعبير عن تضامنه ودعمه لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وتسليط الضوء على أهمية العمل ضد الألغام وإزالة مخلفات الحرب المتفجرة.
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