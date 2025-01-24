SLB Capturi تشغل أول محطة لاحتجاز الكربون من النوع المعياري

(MENAFN
- AETOSWire)
(BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة تكنولوجيا الطاقة العالمية SLB (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: SLB) اليوم أن SLB Capturi قد أكملت التشغيل التجريبي وتقوم بتسليم مصنعها المعياري لاحتجاز الكربون في منشأة تحويل النفايات إلى طاقة في منشأة Twence في هينجيلو، بهولندا.
يتمتع المصنع الجديد بالقدرة على احتجاز ما يصل إلى 100,000 طن متري من ثاني أكسيد الكربون سنويًا، والذي سيتم استخدامه في تطبيقات لقطاعات البستنة والأغذية والمشروبات.
يعتمد مصنع احتجاز الكربون على تصميم SLB Capturi القياسي والمعياري Just CatchTM، والذي يقلل من أعمال التركيب والتجهيز في الموقع، مما يوفر خيارًا أكثر كفاءة من حيث التكلفة وأسهل في النشر مقارنة ببدائل السوق الأخرى.
قال Egil Fagerland، الرئيس التنفيذي لشركة SLB Capturi: "نحن فخورون للغاية بتعاوننا مع Twence لإطلاق أول مصنع معياري لاحتجاز الكربون في منشأة لتحويل النفايات إلى طاقة". "مع تزايد الضغط على الصناعات لتقليل الانبعاثات وتحقيق أهداف صافي الصفر، أصبح الوصول إلى تقنيات احتجاز الكربون الفعالة وبأسعار معقولة أكثر أهمية من أي وقت مضى. ونتطلع إلى مواصلة مهمتنا لتمكين الوصول إلى تقنيات الالتقاط اللازمة لتحقيق تأثير خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على نطاق واسع".
وقال Marc Kapteijn، الرئيس التنفيذي لشركة Twence: "نحن متحمسون لرؤية الإكمال الناجح لمصنعنا الجديد لاحتجاز الكربون". "تم تحقيق هذا المشروع المبتكر والمستدام للغاية بأمان من قبل فريق متحمس وملتزم ومن خلال التعاون المكثف مع SLB Capturi. في الربيع، سنقوم بتوريد أول ثاني أكسيد الكربون إلى قطاع البستنة المسببة للاحتباس الحراري. نحن مقتنعون بأن هذه التكنولوجيا تلعب دورًا حاسمًا في جهودنا المستمرة للحد من انبعاثات الكربون وتحقيق طموحاتنا في الاستدامة".
حول SLB
شركة SLB (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: SLB) هي شركة تكنولوجيا عالمية تقود الابتكار في مجال الطاقة من أجل كوكب متوازن. مع بصمة عالمية في أكثر من 100 دولة وموظفين يمثلون ضعف عدد الجنسيات تقريبًا، نعمل كل يوم على الابتكار في مجال النفط والغاز، وتقديم الخدمات الرقمية على نطاق واسع، وإزالة الكربون من الصناعات، وتطوير وتوسيع نطاق أنظمة الطاقة الجديدة التي تسرع انتقال الطاقة. اكتشف المزيد على slb .
حول SLB Capturi
SLB Capturi هو مشروع مشترك بين SLB وAker Carbon Capture، مخصص لحلول إزالة الكربون وتقليله. تمكّن تقنيات الشركة المعيارية المثبتة الصناعات من نشر تقنية الاحتجاز بسرعة وعلى نطاق واسع، وتلبية متطلبات الغد وفرص اليوم. تقوم الشركة حاليًا بتسليم سبعة مصانع لاحتجاز الكربون إلى مرافق الطاقة الحيوية، وتحويل النفايات إلى طاقة، والأسمنت. اكتشف المزيد على .
بيان تحذيري بشأن البيانات التطلعية:
يحتوي هذا البيان الصحفي على "بيانات تطلعية" بالمعنى المقصود في قوانين الأوراق المالية الفيدرالية الأمريكية، أي بيانات حول المستقبل، وليس حول الأحداث الماضية. غالبًا ما تحتوي هذه العبارات على كلمات مثل "توقع" و"قد" و"يمكن" و"تقدير" و"نية" و"توقع" و"إرادة" و"محتمل" و"متوقع" وكلمات أخرى مماثلة. وتتناول البيانات التطلعية مسائل غير مؤكدة بدرجات متفاوتة، مثل التنبؤات أو التوقعات المتعلقة بنشر التقنيات والشراكات الجديدة للمجلس أو الفوائد المتوقعة منها؛ والبيانات المتعلقة بالأهداف والخطط والتوقعات فيما يتعلق بالاستدامة والمسائل البيئية؛ والتنبؤات أو التوقعات المتعلقة بانتقال الطاقة وتغير المناخ العالمي؛ والتحسينات في إجراءات التشغيل والتكنولوجيا. تخضع هذه البيانات للمخاطر وعدم اليقين، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، عدم القدرة على تحقيق أهداف انبعاثات الكربون السلبية الصافية؛ وعدم القدرة على إدراك الفوائد المقصودة من إستراتيجيات أو مبادرات أو شراكات SLB؛ والمبادرات التشريعية والتنظيمية التي تعالج المخاوف البيئية، بما في ذلك المبادرات التي تعالج تأثير تغير المناخ العالمي؛ وتوقيت أو استلام الموافقات التنظيمية والتصاريح؛ والمخاطر وحالات عدم اليقين الأخرى المفصلة في أحدث نماذج SLB 10-K و10-Q و8-K المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية. إذا تحقق واحد أو أكثر من هذه المخاطر أو الشكوك أو غيرها (أو تغيرت عواقب مثل هذه التطورات)، أو إذا ثبت أن الافتراضات الأساسية غير صحيحة، فقد تختلف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك التي تنعكس في بياناتنا التطلعية. لا تنطبق البيانات التطلعية إلا اعتبارًا من تاريخ هذا البيان الصحفي، وتخلي SLB مسؤوليتها عن أي نية أو التزام بتحديث هذه البيانات علنًا أو مراجعتها، سواء كنتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك.
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