SLB Capturi تشغل أول محطة لاحتجاز الكربون من النوع المعياري

(BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة الطاقة العالمية SLB (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: SLB) اليوم أن SLB Capturi قد أكملت التشغيل التجريبي وتقوم بتسليم مصنعها المعياري لاحتجاز الكربون في منشأة تحويل النفايات إلى طاقة في منشأة Twence في هينجيلو، بهولندا.

يتمتع المصنع الجديد بالقدرة على احتجاز ما يصل إلى 100,000 طن متري من ثاني أكسيد الكربون سنويًا، والذي سيتم استخدامه في تطبيقات لقطاعات البستنة والأغذية والمشروبات.

يعتمد احتجاز الكربون على تصميم SLB Capturi القياسي والمعياري Just CatchTM، والذي يقلل من أعمال التركيب والتجهيز في الموقع، مما يوفر خيارًا أكثر كفاءة من حيث التكلفة وأسهل في النشر مقارنة ببدائل السوق الأخرى.

قال Egil Fagerland، الرئيس التنفيذي لشركة SLB Capturi: "نحن فخورون للغاية بتعاوننا مع Twence لإطلاق أول مصنع معياري لاحتجاز الكربون في منشأة لتحويل النفايات إلى طاقة". "مع تزايد الضغط على الصناعات لتقليل الانبعاثات وتحقيق أهداف صافي الصفر، أصبح الوصول إلى تقنيات احتجاز الكربون الفعالة وبأسعار معقولة أكثر أهمية من أي وقت مضى. ونتطلع إلى مواصلة مهمتنا لتمكين الوصول إلى تقنيات الالتقاط اللازمة لتحقيق تأثير خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على نطاق واسع".

وقال Marc Kapteijn، الرئيس التنفيذي لشركة Twence: "نحن متحمسون لرؤية الإكمال الناجح لمصنعنا الجديد لاحتجاز الكربون". "تم تحقيق هذا المشروع المبتكر والمستدام للغاية بأمان من قبل فريق متحمس وملتزم ومن خلال التعاون المكثف مع SLB Capturi. في الربيع، سنقوم بتوريد أول ثاني أكسيد الكربون إلى قطاع البستنة المسببة للاحتباس الحراري. نحن مقتنعون بأن هذه التكنولوجيا تلعب دورًا حاسمًا في جهودنا المستمرة للحد من انبعاثات الكربون وتحقيق طموحاتنا في الاستدامة".

حول SLB

شركة SLB (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: SLB) هي شركة تكنولوجيا عالمية تقود الابتكار في مجال الطاقة من أجل كوكب متوازن. مع بصمة عالمية في أكثر من 100 دولة وموظفين يمثلون ضعف عدد الجنسيات تقريبًا، نعمل كل يوم على الابتكار في مجال النفط والغاز، وتقديم الخدمات الرقمية على نطاق واسع، وإزالة الكربون من الصناعات، وتطوير وتوسيع نطاق أنظمة الطاقة الجديدة التي تسرع انتقال الطاقة. اكتشف المزيد على slb .

حول SLB Capturi

SLB Capturi هو مشروع مشترك بين SLB وAker Carbon Capture، مخصص لحلول إزالة الكربون وتقليله. تمكّن تقنيات الشركة المعيارية المثبتة الصناعات من نشر تقنية الاحتجاز بسرعة وعلى نطاق واسع، وتلبية متطلبات الغد وفرص اليوم. تقوم الشركة حاليًا بتسليم سبعة مصانع لاحتجاز الكربون إلى مرافق الطاقة الحيوية، وتحويل النفايات إلى طاقة، والأسمنت. اكتشف المزيد على .

بيان تحذيري بشأن البيانات التطلعية:

يحتوي هذا البيان الصحفي على "بيانات تطلعية" بالمعنى المقصود في قوانين الأوراق المالية الفيدرالية الأمريكية، أي بيانات حول المستقبل، وليس حول الأحداث الماضية. غالبًا ما تحتوي هذه العبارات على كلمات مثل "توقع" و"قد" و"يمكن" و"تقدير" و"نية" و"توقع" و"إرادة" و"محتمل" و"متوقع" وكلمات أخرى مماثلة. وتتناول البيانات التطلعية مسائل غير مؤكدة بدرجات متفاوتة، مثل التنبؤات أو التوقعات المتعلقة بنشر التقنيات والشراكات الجديدة للمجلس أو الفوائد المتوقعة منها؛ والبيانات المتعلقة بالأهداف والخطط والتوقعات فيما يتعلق بالاستدامة والمسائل البيئية؛ والتنبؤات أو التوقعات المتعلقة بانتقال الطاقة وتغير المناخ العالمي؛ والتحسينات في إجراءات التشغيل والتكنولوجيا. تخضع هذه البيانات للمخاطر وعدم اليقين، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، عدم القدرة على تحقيق أهداف انبعاثات الكربون السلبية الصافية؛ وعدم القدرة على إدراك الفوائد المقصودة من إستراتيجيات أو مبادرات أو شراكات SLB؛ والمبادرات التشريعية والتنظيمية التي تعالج المخاوف البيئية، بما في ذلك المبادرات التي تعالج تأثير تغير المناخ العالمي؛ وتوقيت أو استلام الموافقات التنظيمية والتصاريح؛ والمخاطر وحالات عدم اليقين الأخرى المفصلة في أحدث نماذج SLB 10-K و10-Q و8-K المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية. إذا تحقق واحد أو أكثر من هذه المخاطر أو الشكوك أو غيرها (أو تغيرت عواقب مثل هذه التطورات)، أو إذا ثبت أن الافتراضات الأساسية غير صحيحة، فقد تختلف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك التي تنعكس في بياناتنا التطلعية. لا تنطبق البيانات التطلعية إلا اعتبارًا من تاريخ هذا البيان الصحفي، وتخلي SLB مسؤوليتها عن أي نية أو التزام بتحديث هذه البيانات علنًا أو مراجعتها، سواء كنتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك.

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