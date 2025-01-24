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طوارئ في ميتا بسبب رفض روبوتها الاعتراف بترامب رئيساً

1/24/2025 3:11:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر قوله إن عدم قدرة روبوت الدردشة التابع لشركة ميتا، الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، على تحديد هوية الرئيس الحالي للولايات المتحدة يتم التعامل معه بشكل عاجل في الشركة لإصلاح هذا الخطأ في أسرع وقت ممكن.
تم تنصيب الجمهوري دونالد ترامب رئيساً للبلاد يوم الاثنين، خلفاً للديمقراطي جو بايدن. لكن روبوت ميتا للدردشة، الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، صرّح حتى يوم أمس الخميس بأن بايدن هو الرئيس، وهو ما أكده المصدر، وما خلص إليه اختبار أجرته وكالة رويترز للخدمة.
فعندما سألته رويترز يوم الخميس عن اسم الرئيس، أجاب قائلاً: "الرئيس الحالي للولايات المتحدة هو جو بايدن. ومع ذلك، وفقاً لأحدث المعلومات المتاحة، أدى دونالد ترامب اليمين رئيساً في 20 يناير 2025".
وقال المصدر إن المشكلة دفعت ميتا إلى بدء عملية طارئة تُستخدم لحل المشكلات العاجلة في خدماتها، والمعروفة داخل الشركة باسم "إس.إي.في".
وفي رد على طلب للتعليق، قال المتحدث باسم ميتا، دانيال روبرتس: "يعلم الجميع أن رئيس الولايات المتحدة هو دونالد ترامب. جميع أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدية قد تستدعي أحياناً نتائج قديمة، وسنستمر في تحسين خصائصنا".
ولم يعلق المتحدث على الإجراءات الطارئة التي تنفذها ميتا، إن وُجدت.
وأضاف المصدر لرويترز أن هذا هو الإجراء الطارئ الثالث على الأقل الذي تشهده ميتا هذا الأسبوع فيما يتعلق بانتقال الرئاسة في الولايات المتحدة.
أثارت مثل هذه الحوادث شكاوى واسعة النطاق من مراقبي وسائل التواصل الاجتماعي الذين يفحصون منصات ميتا بحثاً عن مؤشرات على أي تحيز سياسي، خاصة بعد ظهور الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ في حفل تنصيب ترامب يوم الاثنين، وتبنيه سلسلة من التغييرات في الأسابيع القليلة الماضية بهدف إصلاح العلاقات مع الإدارة الجديدة.
سكاي نيوز


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