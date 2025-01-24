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قفزة في أسعار الذهب عالمياً

1/24/2025 3:11:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، إلى مستويات قريبة من أعلى مستوياتها على الإطلاق، حيث تراجع الدولار بعد أن أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى نهج أقل حدة تجاه الصين.
وتداول المعدن النفيس بالقرب من 2,770 دولار للأونصة، وهو المستوى الأعلى منذ تشرين الأول عندما سجل الذهب أعلى مستوى قياسي سابق، وفقا لموقع (بلومبيرغ) الاقتصادي.
وقال ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأميركية، إنه "يفضل عدم اللجوء" إلى فرض رسوم جمركية على الصين، مما أدى إلى تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.3 بالمئة، ما جعل الذهب أقل تكلفة للمشترين حول العالم.
وحقق الذهب مكاسب تقارب 3 بالمئة خلال الأسبوع الحالي، مدعوما بالطلب على الملاذات الآمنة وسط حالة عدم اليقين بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي في ظل الإدارة الأميركية الجديدة. ومع ذلك، فإن اتباع ترامب لنهج أكثر اعتدالا تجاه الصين قد يؤثر سلبا على الذهب من خلال تقليص الطلب عليه كملاذ آمن.
وأضاف ترامب أنه سيطالب بخفض فوري في أسعار الفائدة الأميركية، وهو ما قد يكون إيجابيا للمعادن الثمينة. إلا أن المستثمرين ما زالوا حذرين، نظرا لأن السياسة النقدية يحددها مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والذي من المقرر أن يعلن قراره بشأن الفائدة الأسبوع المقبل.
وبحلول الساعة 11:45 صباحا بتوقيت سنغافورة، ارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.7 بالمئة ليصل إلى 2,773.29 دولار للأونصة، مقتربا من المستوى القياسي البالغ 2,790.10 دولار للأونصة. كما سجلت أسعار الفضة والبلاديوم والبلاتين ارتفاعات متزامنة.
بترا


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