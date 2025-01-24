قفزة في أسعار الذهب عالمياً

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، إلى مستويات قريبة من أعلى مستوياتها على الإطلاق، حيث تراجع الدولار بعد أن أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب
إلى نهج أقل حدة تجاه الصين.
وتداول المعدن النفيس بالقرب من 2,770 دولار للأونصة، وهو المستوى الأعلى منذ تشرين الأول عندما سجل الذهب أعلى مستوى قياسي سابق، وفقا لموقع (بلومبيرغ) الاقتصادي.
وقال ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأميركية، إنه "يفضل عدم اللجوء" إلى فرض رسوم جمركية على الصين، مما أدى إلى تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.3 بالمئة، ما جعل الذهب أقل تكلفة للمشترين حول العالم.
وحقق الذهب مكاسب تقارب 3 بالمئة خلال الأسبوع الحالي، مدعوما بالطلب على الملاذات الآمنة وسط حالة عدم اليقين بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي في ظل الإدارة الأميركية الجديدة. ومع ذلك، فإن اتباع ترامب لنهج أكثر اعتدالا تجاه الصين قد يؤثر سلبا على الذهب من خلال تقليص الطلب عليه كملاذ آمن.
وأضاف ترامب أنه سيطالب بخفض فوري في أسعار الفائدة الأميركية، وهو ما قد يكون إيجابيا للمعادن الثمينة. إلا أن المستثمرين ما زالوا حذرين، نظرا لأن السياسة النقدية يحددها مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والذي من المقرر أن يعلن قراره بشأن الفائدة الأسبوع المقبل.
وبحلول الساعة 11:45 صباحا بتوقيت سنغافورة، ارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.7 بالمئة ليصل إلى 2,773.29 دولار للأونصة، مقتربا من المستوى القياسي البالغ 2,790.10 دولار للأونصة. كما سجلت أسعار الفضة والبلاديوم والبلاتين ارتفاعات متزامنة.
بترا
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