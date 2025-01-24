مجلس بلدية تاور هاملتس يلتزم بسحب استثماراته من الشركات المرتبطة بجرائم الحرب الإسرائيلية

MENAFN - Palestine News ) لندن /PNN/ صوّت مجلس بلدية تاور هاملتس على سحب استثمارات صندوق معاشات الحكومة المحلية (LGPS) من الشركات المتورطة في دعم العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين. وقد تم تمرير هذا القرار خلال اجتماع المجلس في 22 يناير، في خطوة تمثل انتصارًا كبيرًا لحملة تدعو للاستثمار الأخلاقي.

جاء القرار بعد حملة مكثفة قادها تحالف الاستثمار الأخلاقي في تاور هاملتس، الذي يضم حملة التضامن مع فلسطين في تاور هاملتس (PSC)، ونقابة العاملين في القطاع العام (UNISON)، ومجلس نقابات العمال في المنطقة. وقد حصل التحالف على دعم عريض من خلال عريضة وقعها أكثر من 1600 من السكان والعمال والطلاب المحليين، مطالبين المجلس بإعادة النظر في استثماراته.

وبهذا القرار، ينضم مجلس تاور هاملتس إلى مجالس وولثام فورست وإيسلينغتون ولويسهام في لندن، التي التزمت مؤخرًا بسحب استثماراتها من الشركات المرتبطة بجرائم الحرب الإسرائيلية وسياسات الفصل العنصري. وتتزامن هذه الخطوة مع حملة وطنية متنامية تدعو المجالس المحلية في المملكة المتحدة إلى سحب استثمارات صناديق التقاعد من الشركات المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان.

أظهرت أبحاث أجرتها حملة التضامن مع فلسطين أن صناديق معاشات الحكومة المحلية في بريطانيا تستثمر أكثر من 4.6 مليار جنيه إسترليني في شركات متورطة في انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي. ويؤكد النشطاء أن هذه الاستثمارات تتعارض مع المبادئ الأخلاقية والإلتزام بحقوق الإنسان.

وأشادت سيبيل كوك، رئيسة حملة التضامن مع فلسطين في تاور هاملتس، بقرار المجلس، ووصفته بأنه "خطوة رائعة إلى الأمام". وأوضحت أن المؤسسات العامة تتحمل مسؤولية أخلاقية لقطع العلاقات المالية مع الكيانات المتورطة في "الإبادة الجماعية في غزة" و"الاحتلال العسكري غير القانوني".

وأضافت:“هذه ليست نهاية حملتنا. سنواصل الضغط على المجلس حتى يسحب استثماراته بالكامل من جميع الشركات التي تساهم في انتهاكات حقوق الإنسان وتدمير البيئة.”

ووصف لويس باكون، مسؤول الحملات في حملة التضامن مع فلسطين، القرار بأنه "انتصار كبير"، داعيًا بقية المجالس إلى اتخاذ خطوات مماثلة. وقال:“يجب على جميع المجالس الالتزام بسحب استثماراتها من الشركات المتواطئة في الإبادة الجماعية والاحتلال العسكري والفصل العنصري ضد الفلسطينيين في أسرع وقت ممكن.”

دعم واسع للاستثمار الأخلاقي

حظيت الحملة أيضًا بدعم قوي من النقابات المحلية. وقالت كيري آن، الأمينة العامة لفرع نقابة UNISON في تاور هاملتس:“ليس من المستغرب أن الأشخاص الذين يعملون في الخدمات الحكومية المحلية والتعليمية لا يرغبون في رؤية أموال معاشاتهم تُستثمر في الموت والدمار والتشويه. تشيد نقابة UNISON بالقرار الذي اتخذه العمدة والمستشارون بالوقوف العلني مع العدالة الاجتماعية.”

تعهد النشطاء بمراقبة تنفيذ التزام المجلس لضمان ترجمة القرار إلى إجراءات فعلية تنهي الاستثمارات غير الأخلاقية. ويؤكدون أن هذه الخطوة تعكس تزايد الوعي العام والطلب على ممارسات استثمار تتماشى مع حقوق الإنسان والاستدامة البيئية.

ومع تصاعد الدعوات لسحب الاستثمارات، يُنظر إلى قرار تاور هاملتس كجزء من حركة أوسع تتحدى تواطؤ الأموال العامة في الظلم العالمي.