مجلس بلدية تاور هاملتس يلتزم بسحب استثماراته من الشركات المرتبطة بجرائم الحرب الإسرائيلية

(MENAFN
- Palestine News Network
)
لندن /PNN/ صوّت مجلس بلدية تاور هاملتس على سحب استثمارات صندوق معاشات الحكومة المحلية (LGPS) من الشركات المتورطة في دعم العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين. وقد تم تمرير هذا القرار خلال اجتماع المجلس في 22 يناير، في خطوة تمثل انتصارًا كبيرًا لحملة تدعو للاستثمار الأخلاقي.
جاء القرار بعد حملة مكثفة قادها تحالف الاستثمار الأخلاقي في تاور هاملتس، الذي يضم حملة التضامن مع فلسطين في تاور هاملتس (PSC)، ونقابة العاملين في القطاع العام (UNISON)، ومجلس نقابات العمال في المنطقة. وقد حصل التحالف على دعم عريض من خلال عريضة وقعها أكثر من 1600 من السكان والعمال والطلاب المحليين، مطالبين المجلس بإعادة النظر في استثماراته.
وبهذا القرار، ينضم مجلس تاور هاملتس إلى مجالس وولثام فورست وإيسلينغتون ولويسهام في لندن، التي التزمت مؤخرًا بسحب استثماراتها من الشركات المرتبطة بجرائم الحرب الإسرائيلية وسياسات الفصل العنصري. وتتزامن هذه الخطوة مع حملة وطنية متنامية تدعو المجالس المحلية في المملكة المتحدة إلى سحب استثمارات صناديق التقاعد من الشركات المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان.
أظهرت أبحاث أجرتها حملة التضامن مع فلسطين أن صناديق معاشات الحكومة المحلية في بريطانيا تستثمر أكثر من 4.6 مليار جنيه إسترليني في شركات متورطة في انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي. ويؤكد النشطاء أن هذه الاستثمارات تتعارض مع المبادئ الأخلاقية والإلتزام بحقوق الإنسان.
وأشادت سيبيل كوك، رئيسة حملة التضامن مع فلسطين في تاور هاملتس، بقرار المجلس، ووصفته بأنه "خطوة رائعة إلى الأمام". وأوضحت أن المؤسسات العامة تتحمل مسؤولية أخلاقية لقطع العلاقات المالية مع الكيانات المتورطة في "الإبادة الجماعية في غزة" و"الاحتلال العسكري غير القانوني".
وأضافت:“هذه ليست نهاية حملتنا. سنواصل الضغط على المجلس حتى يسحب استثماراته بالكامل من جميع الشركات التي تساهم في انتهاكات حقوق الإنسان وتدمير البيئة.”
ووصف لويس باكون، مسؤول الحملات في حملة التضامن مع فلسطين، القرار بأنه "انتصار كبير"، داعيًا بقية المجالس إلى اتخاذ خطوات مماثلة. وقال:“يجب على جميع المجالس الالتزام بسحب استثماراتها من الشركات المتواطئة في الإبادة الجماعية والاحتلال العسكري والفصل العنصري ضد الفلسطينيين في أسرع وقت ممكن.”
دعم واسع للاستثمار الأخلاقي
حظيت الحملة أيضًا بدعم قوي من النقابات المحلية. وقالت كيري آن، الأمينة العامة لفرع نقابة UNISON في تاور هاملتس:“ليس من المستغرب أن الأشخاص الذين يعملون في الخدمات الحكومية المحلية والتعليمية لا يرغبون في رؤية أموال معاشاتهم تُستثمر في الموت والدمار والتشويه. تشيد نقابة UNISON بالقرار الذي اتخذه العمدة والمستشارون بالوقوف العلني مع العدالة الاجتماعية.”
تعهد النشطاء بمراقبة تنفيذ التزام المجلس لضمان ترجمة القرار إلى إجراءات فعلية تنهي الاستثمارات غير الأخلاقية. ويؤكدون أن هذه الخطوة تعكس تزايد الوعي العام والطلب على ممارسات استثمار تتماشى مع حقوق الإنسان والاستدامة البيئية.
ومع تصاعد الدعوات لسحب الاستثمارات، يُنظر إلى قرار تاور هاملتس كجزء من حركة أوسع تتحدى تواطؤ الأموال العامة في الظلم العالمي.
MENAFN24012025000205011050ID1109125096