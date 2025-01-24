خبير اقتصادي بغزة : عودة السلطة الفلسطينية للقطاع خطوة حاسمة نحو مستقبل مشرق

MENAFN - Palestine News ) غزة /PNN / قال د. لؤي السقا خبير الاقتصاد والعلاقات الدولية اليوم علي اهمية عودة السلطة الفلسطينية إلى إدارة قطاع غزة وهي الخطوة المحورية لإنهاء الانقسام الفلسطيني وتحقيق الوحدة الوطنية، لكنها تواجه تحديات كبيرة على المستويين السياسي والإداري و في المقابل، توفر هذه العودة فرصًا هائلة لتحقيق التنمية والاستقرار للشعب الفلسطيني، وتفتح آفاقًا جديدة على الصعيدين الداخلي والخارجي.

وبين السقا ان عودة السلطة الفلسطينية تعني استعادة وحدة القرار السياسي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، مما يعزز الموقف الفلسطيني في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية. و إنهاء الانقسام يعيد وحدة الأراضي الفلسطينية تحت قيادة موحدة، مما يضع حدًا لحالة الانقسام الجغرافي والسياسي التي أثرت سلبًا على القضية الفلسطينية.

وشرح د.السقا اهمية إلا دارة الموحدة والفعالة للضفة وغزة لتعزز مصداقية السلطة الفلسطينية على الساحة الدولية، مما يدفع الدول إلى تقديم مزيد من الدعم السياسي للقضية الفلسطينية.

واكد السقا ان الوحدة السياسية والإدارية توفر بيئة ملائمة لإعادة إحياء مشروع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وتعزز الجهود للحصول على اعتراف دولي واسع بها مشددا على ان إنهاء حالة الانقسام الفلسطيني يبعث برسالة إيجابية للشعب الفلسطيني والمجتمع الدولي، مما يعيد الثقة في قدرة الفلسطينيين على تحقيق المصالحة الوطنية.

واوضح د.السقا الي ان أحد الأولويات الملحة لعودة السلطة هو تسريع عملية الإغاثة وإعادة إعمار قطاع غزة، خاصة بعد الدمار الكبير الذي خلفته الحروب المتتالية والذي يتطلب ذلك جهودًا مكثفة لتوفير الدعم الإنساني العاجل، وتأهيل البنية التحتية، وضمان توفير مأوى كريم للمتضررين.

وايضا ان عودة السلطة الفلسطينية تتيح الفرصة لتنفيذ خطط تنموية شاملة تساهم في خلق فرص عمل جديدة، مما يساعد على تخفيف معاناة السكان ومحاربة الفقر والبطالة و تحسين جودة التعليم وتطوير النظام الصحي في غزة، مما يرفع من مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للسكان. وفتح الباب أمام زيادة الدعم المالي من الدول المانحة والمؤسسات الدولية، مما يساعد على تنفيذ مشاريع تنموية في القطاع.

وتطرق د.السقا ان السلطة الفلسطينية سوف تعمل فورا علي تحسين البنية التحتية في قطاع غزة، بما يشمل تطوير الطرق، شبكات المياه والكهرباء، ومرافق الصرف الصحي.

وقال د. السقا ان إدارة موحدة ومستقرة تخلق بيئة ملائمة لجذب الاستثمارات من الدول العربية والدولية، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي و فرصة ذهبية لإعادة بناء المجتمع الفلسطيني على أسس الوحدة والتعاون و تحتاج هذه الخطوة إلى دعم شعبي واسع، وإرادة سياسية قوية، ودعم دولي وإقليمي لتجاوز العقبات وتحقيق الأهداف المنشودة إلى جانب تسريع جهود الإغاثة والإعمار، هي المفتاح لإحياء الحلم الفلسطيني بإقامة دولة مستقلة تنعم بالأمن والاستقرار والتنمية.