منشورات جامعة بيرزيت تواصل تميزها في معدل الاقتباسات والاستشهادات

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيرزيت /PNN / واصلت منشورات جامعة
بيرزيت تميزها من حيث عدد الاقتباسات والاستشهادات التي تحظى بها من مختلف الباحثين في التخصصات والحقول العلمية المختلفة حول العالم. حسب معطيات قاعدة بيانات"SCOPUS"، وصل عدد الاقتباسات السنوية من منشورات الجامعة في العام 2024 إلى ما مجموعه 22184 اقتباساً، وهو أعلى رقم سنوي حتى الآن. وبلغ عدد الاقتباسات الكلي لمنشورات الجامعة عبر السنوات 148259 اقتباساً لما مجموعه 2465 منشوراً علمياً صدر حتى تاريخه وتم تغطيته في قاعدة البيانات المذكورة.
ويبلغ متوسط عدد الاقتباسات للمقالة العلمية الواحدة الصادرة عن جامعة بيرزيت حالياً 60.1، مقارنة بمتوسط عدد الاقتباسات للمنشورات الصادرة عن فلسطين، والذي يبلغ نحو 16.7 حسب معطيات منصة"SCIMAGO". هذه المعطيات تعكس تميز منشورات الجامعة ليس فقط على المستوى المحلي بل أيضاً الإقليمي والعالمي.
تصدرت المنشورات الصادرة عن الجامعة في الحقول الصحية من حيث عدد الاقتباسات، إلى جانب منشورات في مجالات الهندسة، والعلوم الطبيعية، والعلوم الاجتماعية، والعلوم الإنسانية. كما أن هذه المنشورات تتميز بتعاونها مع باحثين وأساتذة من جامعات فلسطينية وعربية وعالمية متعددة. وتظهر المنشورات في أشكال متنوعة تشمل أوراق بحثية، وأوراق مقدمة في مؤتمرات دولية، وكتب، وفصول كتب بحثية، وأوراق مراجعات. وتشير بيانات "SCOPUS" إلى أن هذه المنشورات تخدم العديد من أهداف التنمية المستدامة، مثل التعليم الجيد، ومحاربة الفقر والجوع، وتعزيز الصحة، وتوفير الطاقة النظيفة، ومعالجة قضايا المياه والبيئة، ودعم الصناعة والتنمية الاقتصادية، وتعزيز العدالة والمساواة الاجتماعية.
تعتبر قاعدة بيانات "SCOPUS" من أهم المنصات المعتمدة في الإحصائيات التصنيفية للجامعات، إذ تغطي الأبحاث الصادرة عن كبرى دور النشر العالمية في مختلف التخصصات.
حقق باحثو الجامعة خلال العام 2024 إنجازات بارزة، حيث أُدرج ثمانية من باحثي وأكاديميي جامعة بيرزيت بين أعلى 2% من الباحثين ضمن مجالاتهم الأكاديمية على مستوى العالم، بينما ظهر ستة منهم ضمن أعلى 0.5% وفق معطيات منصة"ScholarGPS". هذا التميز، الذي تحقق بالرغم من محدودية الموارد وتعدد المعيقات، يعكس رسالة وقيم جامعة بيرزيت، ويتماشى مع أدوارها الأكاديمية والمجتمعية والوطنية التي تحرص الجامعة على تحقيقها بأفضل صورة.
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