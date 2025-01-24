منشورات جامعة بيرزيت تواصل تميزها في معدل الاقتباسات والاستشهادات

MENAFN - Palestine News ) بيرزيت /PNN / واصلت منشورات بيرزيت تميزها من حيث عدد الاقتباسات والاستشهادات التي تحظى بها من مختلف الباحثين في التخصصات والحقول العلمية المختلفة حول العالم. حسب معطيات قاعدة بيانات"SCOPUS"، وصل عدد الاقتباسات السنوية من منشورات الجامعة في العام 2024 إلى ما مجموعه 22184 اقتباساً، وهو أعلى رقم سنوي حتى الآن. وبلغ عدد الاقتباسات الكلي لمنشورات الجامعة عبر السنوات 148259 اقتباساً لما مجموعه 2465 منشوراً علمياً صدر حتى تاريخه وتم تغطيته في قاعدة البيانات المذكورة.

ويبلغ متوسط عدد الاقتباسات للمقالة العلمية الواحدة الصادرة عن جامعة بيرزيت حالياً 60.1، مقارنة بمتوسط عدد الاقتباسات للمنشورات الصادرة عن فلسطين، والذي يبلغ نحو 16.7 حسب معطيات منصة"SCIMAGO". هذه المعطيات تعكس تميز منشورات الجامعة ليس فقط على المستوى المحلي بل أيضاً الإقليمي والعالمي.

تصدرت المنشورات الصادرة عن الجامعة في الحقول الصحية من حيث عدد الاقتباسات، إلى جانب منشورات في مجالات الهندسة، والعلوم الطبيعية، والعلوم الاجتماعية، والعلوم الإنسانية. كما أن هذه المنشورات تتميز بتعاونها مع باحثين وأساتذة من جامعات فلسطينية وعربية وعالمية متعددة. وتظهر المنشورات في أشكال متنوعة تشمل أوراق بحثية، وأوراق مقدمة في مؤتمرات دولية، وكتب، وفصول كتب بحثية، وأوراق مراجعات. وتشير بيانات "SCOPUS" إلى أن هذه المنشورات تخدم العديد من أهداف التنمية المستدامة، مثل التعليم الجيد، ومحاربة الفقر والجوع، وتعزيز الصحة، وتوفير الطاقة النظيفة، ومعالجة قضايا المياه والبيئة، ودعم الصناعة والتنمية الاقتصادية، وتعزيز العدالة والمساواة الاجتماعية.

تعتبر قاعدة بيانات "SCOPUS" من أهم المنصات المعتمدة في الإحصائيات التصنيفية للجامعات، إذ تغطي الأبحاث الصادرة عن كبرى دور النشر العالمية في مختلف التخصصات.

حقق باحثو الجامعة خلال العام 2024 إنجازات بارزة، حيث أُدرج ثمانية من باحثي وأكاديميي جامعة بيرزيت بين أعلى 2% من الباحثين ضمن مجالاتهم الأكاديمية على مستوى العالم، بينما ظهر ستة منهم ضمن أعلى 0.5% وفق معطيات منصة"ScholarGPS". هذا التميز، الذي تحقق بالرغم من محدودية الموارد وتعدد المعيقات، يعكس رسالة وقيم جامعة بيرزيت، ويتماشى مع أدوارها الأكاديمية والمجتمعية والوطنية التي تحرص الجامعة على تحقيقها بأفضل صورة.