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الاتحاد الأوروبي يفتح الباب لانضمام بريطانيا لاتفاقية تجارية أوروبية شاملة

1/24/2025 2:05:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي، ماروش شيفتشوفيتش، استعداد الاتحاد للنظر في انضمام بريطانيا إلى اتفاقية التجارة الأوروبية المتوسطية الشاملة (PEM)، مشيراً إلى أن القرار يعتمد على موقف الحكومة البريطانية.
وأوضح شيفتشوفيتش، في حديث لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أن الاتفاقية توفر قواعد موحدة تسهّل استخدام مكونات وسلع من دول أوروبية وشمال إفريقية في سلاسل التوريد دون رسوم جمركية.
وأكدت رئاسة الوزراء البريطانية، أن الاتفاقية لا تتعارض مع خطوطها الحمراء لعلاقتها مع الاتحاد الأوروبي، بينما بدأت الحكومة مشاورات مع قطاع الأعمال لدراسة فوائد الانضمام دون اتخاذ قرار نهائي.
بدوره، رحب وزير التجارة البريطاني جوناثان رينولدز بالفكرة، مشيراً إلى أن الاتفاقية ليست اتحاداً جمركياً، بل إطاراً أوسع يضم دولاً مثل مصر وسويسرا.
ورغم، أن حزب المحافظين لم يدرج الاتفاقية ضمن أولويات ما بعد البريكست، يرى رجال أعمال أن الانضمام قد يساعد في تخفيف الحواجز الجمركية وتعزيز سلاسل التوريد المتضررة.
يُذكر أن اتفاقية البريكست تعفي السلع البريطانية من الرسوم الجمركية إذا كانت تحتوي على مواد من بريطانيا أو الاتحاد الأوروبي.
ومع ذلك، تواجه الشركات البريطانية التي تستخدم مواد مستوردة من دول خارج الاتحاد الأوروبي، مثل تركيا رسوماً إضافية، لكن انضمام بريطانيا إلى اتفاقية (PEM) قد يعفي هذه السلع من الرسوم الجمركية، مما يخفف الأعباء على الشركات ويحسن حركة التجارة.
بترا


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