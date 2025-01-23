وزيرا خارجيتي تركيا وروسيا: أهمية تطهير سوريا من التنظيمات الإرهابية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
أنقرة - 23 - 1 (كونا) -- شدد وزير
الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيره الروسي سيرغي لافروف اليوم الخميس على أهمية تطهير سوريا من التنظيمات الإرهابية وإحلال الأمن والاستقرار فيها.
جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه فيدان مع نظيره الروسي بحثا خلاله التطورات في سوريا وفقا لما أوردته وكالة الأناضول التركية للأنباء نقلا عن "مصادر دبلوماسية تركية".
كما أجرى فيدان اتصالا آخر بنظيره الإيراني عباس عراقجي " بحثا خلاله القضايا الإقليمية" وفقا لما ذكرته الأناضول.
ورغم أن الوكالة لم تتطرق للمزيد بشأن فحوى الاتصال فإن وزارة الخارجية الإيرانية أفادت قبل قليل بأنه تناول "التطورات في سوريا" وأكد الوزير الإيراني خلاله على "تجنب الصراعات الداخلية وتشكيل حكومة شاملة وصون حقوق الأقليات بسوريا". (النهاية)
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