Friday, 24 January 2025 07:31 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزيرا خارجيتي تركيا وروسيا: أهمية تطهير سوريا من التنظيمات الإرهابية

1/23/2025 11:26:04 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أنقرة - 23 - 1 (كونا) -- شدد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيره الروسي سيرغي لافروف اليوم الخميس على أهمية تطهير سوريا من التنظيمات الإرهابية وإحلال الأمن والاستقرار فيها.
جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه فيدان مع نظيره الروسي بحثا خلاله التطورات في سوريا وفقا لما أوردته وكالة الأناضول التركية للأنباء نقلا عن "مصادر دبلوماسية تركية".
كما أجرى فيدان اتصالا آخر بنظيره الإيراني عباس عراقجي " بحثا خلاله القضايا الإقليمية" وفقا لما ذكرته الأناضول.
ورغم أن الوكالة لم تتطرق للمزيد بشأن فحوى الاتصال فإن وزارة الخارجية الإيرانية أفادت قبل قليل بأنه تناول "التطورات في سوريا" وأكد الوزير الإيراني خلاله على "تجنب الصراعات الداخلية وتشكيل حكومة شاملة وصون حقوق الأقليات بسوريا". (النهاية)

ا ع س / ه س ص


MENAFN23012025000071011013ID1109124613

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث