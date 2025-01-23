أولياء أمور يشيدون بمبادرات التربية الرقمية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

بمناسبة‭ ‬يوم‭ ‬التعليم‭ ‬الدولي،‭ ‬أشاد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أولياء‭ ‬أمور‭ ‬الطلبة‭ ‬بالتطور‭ ‬الحاصل‭ ‬في‭ ‬المسيرة‭ ‬التعليمية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬مشيرين‭ ‬إلى‭ ‬النقلة‭ ‬الاستثنائية‭ ‬التي‭ ‬حظي‭ ‬بها‭ ‬السـلك‭ ‬التعليمي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬بمختلف‭ ‬مجالاته،‭ ‬والذي‭ ‬لعب‭ ‬دورًا‭ ‬في‭ ‬صقل‭ ‬وتنمية‭ ‬مهارات‭ ‬الطلبة‭ ‬وتسيير‭ ‬العلمية‭ ‬التعليمية‭ ‬بشكل‭ ‬سلس‭.‬

في‭ ‬البداية‭ ‬تطرقت‭ ‬مريم‭ ‬محمد‭ ‬وليّة‭ ‬أمر‭ ‬الطـالب‭ ‬علي‭ ‬أحمد‭ ‬من‭ ‬المرحلة‭ ‬الابتدائية‭ ‬إلى‭ ‬الاهتمام‭ ‬الذي‭ ‬توليه‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬بالطلبة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬المراحل‭ ‬الدراسية،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬أطلقتها‭ ‬الوزارة‭ ‬والتي‭ ‬اسهمت‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬عجلة‭ ‬العملية‭ ‬التعليمية‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬من‭ ‬أبرزها‭ ‬إعادة‭ ‬جدولة‭ ‬أوقات‭ ‬انصراف‭ ‬الطلبة‭ ‬من‭ ‬المدرسة،‭ ‬حيث‭ ‬سعت‭ ‬التربية‭ ‬إلى‭ ‬تخفيف‭ ‬الازدحامات‭ ‬المرورية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إعادة‭ ‬جدولة‭ ‬أوقات‭ ‬انصراف‭ ‬الهيئة‭ ‬الأكاديمية‭ ‬والتعليمية‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬مدارس‭ ‬البحرين،‭ ‬كما‭ ‬تطرّقت‭ ‬إلى‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬يطلقها‭ ‬المعلمون‭ ‬في‭ ‬المدارس‭ ‬الحكومية‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تسهيل‭ ‬المنهج‭ ‬للطلبة‭ ‬خصوصًا‭ ‬في‭ ‬مقررات‭ ‬الرياضيات‭ ‬واللغة‭ ‬الانجليزية‭.‬

ومن‭ ‬جانبها‭ ‬تحدثت‭ ‬سوسن‭ ‬عبدالرحيم‭ ‬وليّة‭ ‬أمر‭ ‬الطالب‭ ‬حسن‭ ‬أحمد‭ ‬الذي‭ ‬يدرس‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬ريـاض‭ ‬الأطفال‭ ‬عن‭ ‬مدى‭ ‬اهتمام‭ ‬الوزارة‭ ‬بهذه‭ ‬المرحلة،‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬طرح‭ ‬مناهج‭ ‬واستراتيجيات‭ ‬تعليمية‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تأسيس‭ ‬الطفل‭ ‬قبل‭ ‬الانخراط‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬الحلقة‭ ‬الأولى‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬نوعية‭ ‬الطرح‭ ‬المرح‭ ‬للأطفال‭ ‬الذي‭ ‬لعب‭ ‬دورًا‭ ‬مهمًا‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬المعلومات‭ ‬لدى‭ ‬الطفل،‭ ‬كما‭ ‬وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬اهتمام‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬ومؤسسات‭ ‬رياض‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الكادر‭ ‬الأكاديمي‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الروضات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تسجيلهم‭ ‬في‭ ‬برامج‭ ‬أكاديمية‭ ‬منظمة‭ ‬من‭ ‬مؤسسات‭ ‬حكومية‭ ‬وخاصة‭ ‬وذلك‭ ‬لتطوير‭ ‬مهارات‭ ‬التدريس‭ ‬لديهم‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تنمية‭ ‬وسائل‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الأطفال‭. ‬

وقالت‭ ‬منى‭ ‬علي‭ ‬وليّة‭ ‬أمر‭ ‬يوسف‭ ‬حـاجي‭ ‬والذي‭ ‬يدرس‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانوية‭ ‬عن‭ ‬التطوّر‭ ‬الملحوظ‭ ‬الذي‭ ‬طال‭ ‬الوزارة‭ ‬وربما‭ ‬كان‭ ‬أبرزها‭ ‬التحوّل‭ ‬الرقمي‭ ‬الذي‭ ‬قامت‭ ‬به‭ ‬الوزارة‭ ‬مؤخرًا،‭ ‬وخصوصًا‭ ‬طرح‭ ‬تطبيق‭ ‬التجريبي‭ ‬والمنصة‭ ‬

الخاصة‭ ‬بالطلبة‭ ‬التي‭ ‬اسهمت‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬المعلومات‭ ‬الضرورة‭ ‬التي‭ ‬يحتاج‭ ‬إليها‭ ‬ولي‭ ‬الأمر‭ ‬منها‭ ‬عدد‭ ‬أيام‭ ‬الغياب‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬استعراض‭ ‬جدول‭ ‬الامتحانات،‭ ‬وأضافت‭ ‬أن‭ ‬للوزارة‭ ‬دورًا‭ ‬مهمًا‭ ‬في‭ ‬الاهتمام‭ ‬بالطلبة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دروس‭ ‬المراجعة‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬طرحها‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬الامتحانات‭ ‬التي‭ ‬اسهمت‭ ‬في‭ ‬تخفيف‭ ‬العبء‭ ‬عن‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭.‬

كلمات دالة