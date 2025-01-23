الخارجية: 50 ألف دولار حصة البحرين في موازنة منظمة التعاون الرقمي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأكدت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬سعي‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لتعزيز‭ ‬دورها‭ ‬ومكانتها‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الدولي،‭ ‬وتحقيق‭ ‬التعاون‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬المستويات‭ ‬والأطر،‭ ‬منها‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالخدمات‭ ‬الرقمية‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي‭.‬

وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬منظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الرقمي‭ ‬تأسست‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2020م،‭ ‬بمبادرة‭ ‬ودعم‭ ‬من‭ ‬خمس‭ ‬دول‭ ‬هي‭: (‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬ومملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ودولة‭ ‬الكويت،‭ ‬والمملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬الهاشمية،‭ ‬وجمهورية‭ ‬باكستان‭)‬،‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬الدولية،‭ ‬وتحقيقاً‭ ‬لمزيد‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬المسائل‭ ‬ذات‭ ‬الطابع‭ ‬الدولي،‭ ‬وبالأخص‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتعزيز‭ ‬التنمية‭ ‬الرقمية‭.‬

وفيما‭ ‬يخص‭ ‬الالتزامات‭ ‬المالية‭ ‬أشارت‭ ‬الوزارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬نظام‭ ‬المنظمة‭ ‬نص‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬لها‭ ‬ميزانية‭ ‬سنوية‭ ‬تعرض‭ ‬على‭ ‬مجلسها‭ ‬لإقرارها،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يحدد‭ ‬المجلس‭ ‬مبلغ‭ ‬المساهمات‭ ‬الواجبة‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬عضو‭ ‬بالمنظمة،‭ ‬وأن‭ ‬حصة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬موازنة‭ ‬المنظمة‭ ‬تبلغ‭ (‬50‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭).‬

إلى‭ ‬جانب‭ ‬ذلك،‭ ‬أوضح‭ ‬ممثلو‭ ‬وزارة‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬أن‭ ‬للمنظمة‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬الأهداف‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬جانب‭ ‬منها‭ ‬برفع‭ ‬مستوى‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الرقمي‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء،‭ ‬وتعزيز‭ ‬التنمية‭ ‬الرقمية،‭ ‬وكذلك‭ ‬رفع‭ ‬القدرات‭ ‬الجماعية‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الرقمي،‭ ‬والنهوض‭ ‬بالخدمات‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء،‭ ‬وتعزيز‭ ‬سبل‭ ‬الابتكار‭ ‬وتسخير‭ ‬المجال‭ ‬الرقمي‭ ‬للارتقاء‭ ‬بجودة‭ ‬الوضع‭ ‬المعيشي،‭ ‬وأن‭ ‬المنظمة‭ ‬ستعمل‭ ‬ضمن‭ ‬أهدافها‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬السياسات‭ ‬والنظم‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬سهولة‭ ‬الاستجابة‭ ‬للتحديات‭ ‬المستمرة‭ ‬في‭ ‬الفضاء‭ ‬الرقمي،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬عملها‭ ‬في‭ ‬تمكين‭ ‬المرأة‭ ‬والشباب‭ ‬ورواد‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الرقمي‭.‬

وأشارت‭ ‬الوزارة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬حداثة‭ ‬عهد‭ ‬إنشاء‭ ‬المنظمة‭ ‬تم‭ ‬إطلاق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬الدولية‭ ‬أبرزها‭ ‬مبادرة‭ (‬جوائز‭ ‬الازدهار‭ ‬الرقمي‭) ‬ومبادرة‭ (‬مجموعة‭ ‬أصدقاء‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للتعاون‭ ‬الرقمي‭).‬

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