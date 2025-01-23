Friday, 24 January 2025 03:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الخارجية: 50 ألف دولار حصة البحرين في موازنة منظمة التعاون الرقمي

1/23/2025 7:15:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اتفقت‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬والدفاع‭ ‬والأمن‭ ‬الوطني‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬مع‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬بالموافقة‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬المبدأ‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بالتصديق‭ ‬على‭ ‬ميثاق‭ ‬تأسيس‭ ‬منظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الرقمي،‭ ‬الذي‭ ‬سيتم‭ ‬مناقشته‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬القادم‭.‬

وأكدت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬سعي‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لتعزيز‭ ‬دورها‭ ‬ومكانتها‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الدولي،‭ ‬وتحقيق‭ ‬التعاون‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬المستويات‭ ‬والأطر،‭ ‬منها‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالخدمات‭ ‬الرقمية‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي‭.‬

وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬منظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الرقمي‭ ‬تأسست‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2020م،‭ ‬بمبادرة‭ ‬ودعم‭ ‬من‭ ‬خمس‭ ‬دول‭ ‬هي‭: (‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬ومملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ودولة‭ ‬الكويت،‭ ‬والمملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬الهاشمية،‭ ‬وجمهورية‭ ‬باكستان‭)‬،‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬الدولية،‭ ‬وتحقيقاً‭ ‬لمزيد‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬المسائل‭ ‬ذات‭ ‬الطابع‭ ‬الدولي،‭ ‬وبالأخص‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتعزيز‭ ‬التنمية‭ ‬الرقمية‭.‬

وفيما‭ ‬يخص‭ ‬الالتزامات‭ ‬المالية‭ ‬أشارت‭ ‬الوزارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬نظام‭ ‬المنظمة‭ ‬نص‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬لها‭ ‬ميزانية‭ ‬سنوية‭ ‬تعرض‭ ‬على‭ ‬مجلسها‭ ‬لإقرارها،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يحدد‭ ‬المجلس‭ ‬مبلغ‭ ‬المساهمات‭ ‬الواجبة‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬عضو‭ ‬بالمنظمة،‭ ‬وأن‭ ‬حصة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬موازنة‭ ‬المنظمة‭ ‬تبلغ‭ (‬50‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭).‬

إلى‭ ‬جانب‭ ‬ذلك،‭ ‬أوضح‭ ‬ممثلو‭ ‬وزارة‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬أن‭ ‬للمنظمة‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬الأهداف‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬جانب‭ ‬منها‭ ‬برفع‭ ‬مستوى‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الرقمي‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء،‭ ‬وتعزيز‭ ‬التنمية‭ ‬الرقمية،‭ ‬وكذلك‭ ‬رفع‭ ‬القدرات‭ ‬الجماعية‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الرقمي،‭ ‬والنهوض‭ ‬بالخدمات‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء،‭ ‬وتعزيز‭ ‬سبل‭ ‬الابتكار‭ ‬وتسخير‭ ‬المجال‭ ‬الرقمي‭ ‬للارتقاء‭ ‬بجودة‭ ‬الوضع‭ ‬المعيشي،‭ ‬وأن‭ ‬المنظمة‭ ‬ستعمل‭ ‬ضمن‭ ‬أهدافها‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬السياسات‭ ‬والنظم‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬سهولة‭ ‬الاستجابة‭ ‬للتحديات‭ ‬المستمرة‭ ‬في‭ ‬الفضاء‭ ‬الرقمي،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬عملها‭ ‬في‭ ‬تمكين‭ ‬المرأة‭ ‬والشباب‭ ‬ورواد‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الرقمي‭.‬

وأشارت‭ ‬الوزارة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬حداثة‭ ‬عهد‭ ‬إنشاء‭ ‬المنظمة‭ ‬تم‭ ‬إطلاق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬الدولية‭ ‬أبرزها‭ ‬مبادرة‭ (‬جوائز‭ ‬الازدهار‭ ‬الرقمي‭) ‬ومبادرة‭ (‬مجموعة‭ ‬أصدقاء‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للتعاون‭ ‬الرقمي‭).‬

كلمات دالة

MENAFN23012025000055011008ID1109124293

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث