تـغـريـم بـحـريـنـي ألف دينار لتداوله صغار أسماك الصافي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
عاقبت المحكمة الصغرى الجنائية السادسة متهما بحرينيا في واقعة تداول صغار الأسماك التي تقل أطوالها عن الحجم المصرح به بتغريمه ألف دينار، وأمرت بمصادرة الأسماك المضبوطة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة العامة بلاغا من مركز شرطة البديع مفاده ضبط المتهم وهو يقوم بتداول صغار أسماك الصافي التي تقل أطوالها عن الحجم المصرح به.
وقد باشرت النيابة العامة التحقيق فور إبلاغها بالواقعة، واستجوبت المتهم بعد أن وجهت إليه تهمة تداول صغار الأسماك التي تقل أطوالها عن الحجم المصرح به، وطلبت تحريات الشرطة، التي أكدت تلك المعلومة وأحالته إلى المحكمة الجنائية التي أصدرت حكمها المتقدم.
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