تـغـريـم بـحـريـنـي ألف دينار لتداوله صغار أسماك الصافي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتعود‭ ‬تفاصيل‭ ‬الواقعة‭ ‬إلى‭ ‬تلقي‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬بلاغا‭ ‬من‭ ‬مركز‭ ‬شرطة‭ ‬البديع‭ ‬مفاده‭ ‬ضبط‭ ‬المتهم‭ ‬وهو‭ ‬يقوم‭ ‬بتداول‭ ‬صغار‭ ‬أسماك‭ ‬الصافي‭ ‬التي‭ ‬تقل‭ ‬أطوالها‭ ‬عن‭ ‬الحجم‭ ‬المصرح‭ ‬به‭.‬

وقد‭ ‬باشرت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬التحقيق‭ ‬فور‭ ‬إبلاغها‭ ‬بالواقعة،‭ ‬واستجوبت‭ ‬المتهم‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬وجهت‭ ‬إليه‭ ‬تهمة‭ ‬تداول‭ ‬صغار‭ ‬الأسماك‭ ‬التي‭ ‬تقل‭ ‬أطوالها‭ ‬عن‭ ‬الحجم‭ ‬المصرح‭ ‬به،‭ ‬وطلبت‭ ‬تحريات‭ ‬الشرطة،‭ ‬التي‭ ‬أكدت‭ ‬تلك‭ ‬المعلومة‭ ‬وأحالته‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬التي‭ ‬أصدرت‭ ‬حكمها‭ ‬المتقدم‭.‬

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