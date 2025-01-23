(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
ترأس الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة رئيس فريق عمل خفض النفقات التشغيلية للخدمات التعليمية والتدريب بالجهات الحكومية، رئيس جهاز الخدمة المدنية اجتماع فريق عمل خفض النفقات التشغيلية للخدمات التعليمية والتدريب ضمن مبادرة تقليص المصروفات التشغيلية للحكومة، بحضور أعضاء فريق اللجنة.
وفي بداية الاجتماع أشاد الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة بجهود الفريق معرباً عن تقديره لمساعي كافة الأعضاء وجهودهم في تقدم سير أعمال اللجنة، التي حققت استدامة الأوضاع المالية في ظل خفض النفقات مع ضمان تقديم الخدمات التعليمية والتدريبية لموظفي الجهات الحكومية، معرباً عن تطلعاته إلى تحقيق المزيد من الإنجازات في هذا المجال.
وخلال الاجتماع تم عرض آلية عمل فريق عمل خفض النفقات التشغيلية للخدمات التعليمية والتدريب، كما تم عرض نتائج التوصيات لتقليل المصروفات خلال الأعوام القادمة، وصدور تعميم للجهات الحكومية لتحديد الضوابط لخفض وضبط المصروفات التشغيلية للخدمات التعليمية والتدريب كما عرض أعضاء الفريق تقرير حول الإنجازات التي تمت خلال الربع الأخير من السنة.
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