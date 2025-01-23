اجتماع فريق عمل خفض النفقات التشغيلية للخدمات التعليمية والتدريب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وفي‭ ‬بداية‭ ‬الاجتماع‭ ‬أشاد‭ ‬الشيخ‭ ‬دعيج‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بجهود‭ ‬الفريق‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬لمساعي‭ ‬كافة‭ ‬الأعضاء‭ ‬وجهودهم‭ ‬في‭ ‬تقدم‭ ‬سير‭ ‬أعمال‭ ‬اللجنة،‭ ‬التي‭ ‬حققت‭ ‬استدامة‭ ‬الأوضاع‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬خفض‭ ‬النفقات‭ ‬مع‭ ‬ضمان‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬التعليمية‭ ‬والتدريبية‭ ‬لموظفي‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية،‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬تطلعاته‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬

وخلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬تم‭ ‬عرض‭ ‬آلية‭ ‬عمل‭ ‬فريق‭ ‬عمل‭ ‬خفض‭ ‬النفقات‭ ‬التشغيلية‭ ‬للخدمات‭ ‬التعليمية‭ ‬والتدريب،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬عرض‭ ‬نتائج‭ ‬التوصيات‭ ‬لتقليل‭ ‬المصروفات‭ ‬خلال‭ ‬الأعوام‭ ‬القادمة،‭ ‬وصدور‭ ‬تعميم‭ ‬للجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬لتحديد‭ ‬الضوابط‭ ‬لخفض‭ ‬وضبط‭ ‬المصروفات‭ ‬التشغيلية‭ ‬للخدمات‭ ‬التعليمية‭ ‬والتدريب‭ ‬كما‭ ‬عرض‭ ‬أعضاء‭ ‬الفريق‭ ‬تقرير‭ ‬حول‭ ‬الإنجازات‭ ‬التي‭ ‬تمت‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬السنة‭.‬

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