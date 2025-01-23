شركة محمد يوسف ناغي للسيارات تحتفي بإرث فورد ومستقبلها في حلبة جدة للفورمولا 1

MENAFN - Asdaf News) استضافت شركة محمد يوسف ناغي للسيارات، وكيل فورد الرسمي للمنطقة الغربية والجنوبية في المملكة العربية السعودية، حدثًا إعلاميًا مميزًا في حلبة جدة للفورمولا 1، سلطت فيه الضوء على تاريخ شركة فورد وإرثها العريق، وأبرز ابتكاراتها الحالية ومستقبلها المستدام، وذلك من خلال الكشف عن سيارة“ماك – أي” الكهربائية والصديقة للبيئة، حيث ألهمت هذه التجربة الجمهور لاستكشاف فورد كعلامة تجارية مميزة تربط بين الماضي والحاضر والمستقبل، وتحتفي بالابتكار والقيادة.

وشهد الحدث تنظيم سلسلة من الأنشطة التفاعلية المذهلة إلى جانب تجارب قيادة حصرية أتاحت للضيوف فرصة تجربة سيارة“تورس هايبرد”، التي تجمع بين الأداء والاستدامة، وتتميز بمحرك توربو سعة 1.5 لتر مدعوم ببطارية بقوة 48 كيلوواط، ما يوفر كفاءة استثنائية في استهلاك الوقود. كما تتمتع السيارة بمدى قيادة مذهل يتجاوز 1000 كيلومتر بخزان وقود واحد، إلى جانب تقنيات متقدمة لمساعدة السائق، ما يعزز تجربة القيادة بشكل شامل.

وتجسد سيارة“ماك – أي” الكهربائية بالكامل، التزام فورد بتقنيات التنقل الصديقة للبيئة، وتعكس تفرد شركة محمد يوسف ناغي للسيارات التي تعد أول موزع في المنطقة يعرض هذه السيارة التي تتميز بانعدام الانبعاثات وامتلاكها للتكنولوجيا المتطورة، كما تضمن الحدث عرض سيارة“برونكو دي أر” ذات الإصدار المحدود، التي تُعد واحدة من 50 سيارة أنتجتها فورد على مستوى العالم، وتظهر قدرات الشركة الأميركية في القيادة على الطرق الوعرة.

وفي هذا الصدد، قال أحمد قهوجي، المدير التنفيذي لفورد في شركة محمد يوسف ناغي للسيارات:“يسلط هذا الحدث الضوء على قوة الشراكة التي تجمع فورد وشركة محمد يوسف ناغي للسيارات، حيث شهدنا خلال عامين مضاعفة مبيعات فورد في المملكة العربية السعودية، وذلك بفضل التزامنا بتقديم سيارات تلبي احتياجات السوق المحلي”.

في المقابل، لعب مجتمع فورد الناغي دورًا محوريًا في الحدث من خلال مشاركة أعضاء من نوادي موستانغ، ورابتور، وبرونكو الذين عبروا عن شغفهم بعلامة فورد التجارية، فيما استمتع الضيوف بفرصة استكشاف المنطقة التفاعلية التي عرضت مجموعة من أبرز طرازات فورد الأيقونية، كما نجح الحدث في إبراز الالتزام المشترك بين شركة فورد ومحمد يوسف ناغي للسيارات، بتقديم تجارب استثنائية والمساهمة في تشكيل مستقبل التنقل في المملكة العربية السعودية.

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