ارتفاع الإسترليني أمام الدولار واليورو

ووفقاً لتقارير مالية بريطانية، سجل الإسترليني ارتفاعاً بنسبة 04ر0 بالمئة أمام الدولار، ليبلغ سعره 2318ر1 دولار، فيما وصل سعره أمام اليورو عند 1849ر1 يورو بنسبة ارتفاع بلغت 16ر0 بالمئة.

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