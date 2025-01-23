ولي العهد يلتقي في دافوس عمدة الحي المالي لمدينة لندن

وتناول اللقاء الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والمملكة المتحدة، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والتكنولوجية، بما يدعم أهداف المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل. وحضر اللقاء، الاستثمار المهندس مثنى غرايبة، ومدير مكتب سمو ولي العهد، الدكتور زيد البقاعين.

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