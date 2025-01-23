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ولي العهد يلتقي في دافوس عمدة الحي المالي لمدينة لندن

1/23/2025 3:13:27 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- التقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الخميس، عمدة الحي المالي لمدينة لندن اللورد أليستر كينغ، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية.


وتناول اللقاء الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والمملكة المتحدة، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والتكنولوجية، بما يدعم أهداف المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل.
وحضر اللقاء، وزير الاستثمار المهندس مثنى غرايبة، ومدير مكتب سمو ولي العهد، الدكتور زيد البقاعين.

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