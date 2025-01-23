الملك يحذر من خطورة التطورات في الضفة الغربية والاعتداءات على مقدسات القدس

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أجرى جلالة الملك عبدالله الثاني، الخميس، اتصالا هاتفيا مع مستشار الأمن القومي الأميركي مايك والتز، بحثا فيه سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة.



وأكد جلالته خلال الاتصال، ضرورة إدامة التنسيق حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، لافتا إلى أهمية الدور المحوري للولايات المتحدة في تعزيز الاستقرار وتحقيق السلام في الإقليم والعالم.



وبحث الاتصال المستجدات في المنطقة، إذ شدد جلالة الملك على ضرورة ضمان استدامة وقف إطلاق النار في غزة، وتكثيف وصول المساعدات الإنسانية.



وحذر جلالته من خطورة التطورات في الضفة الغربية والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.



كما تطرق الاتصال إلى التطورات في سوريا، وأكد جلالة الملك أن أمنها واستقرارها أساسيان لاستقرار الإقليم.