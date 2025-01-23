عطاءان لشراء كميات من القمح والشعير

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- طرحت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، عطاءين لشراء كميات من القمح والشعير.وطرحت الوزارة، عطاءً لشراء 100 ألف طن، أو 120 ألف طن شعير، والكميات نفسه من القمح.



ودعت الوزارة الراغبين بالاشتراك، إلى مراجعة قسم العطاءات للحصول على نسخة من دعوة العطاء المطلوب، تتضمن الشروط والمواصفات مقابل (650) ديناراً غير مستردة، علماً بأن آخر موعد لقبول العروض لعطاء الشعير، هو الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الأربعاء 29-1-2025، ولعطاء القمح الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء 28-1-2025.



واشترطت الوزارة عند الشراء، إحضار صورة عن رخصة المهن سارية المفعول، وصورة عن السجل التجاري مصدقة قبل مدة لا تزيد عن (30) ثلاثين يوماً من تاريخ فتح العروض، وصورة عن التسجيل في غرفة التجارة سارية المفعول.