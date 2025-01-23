عطاءان لشراء كميات من القمح والشعير

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
طرحت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، عطاءين لشراء كميات من القمح والشعير.
وطرحت الوزارة، عطاءً لشراء 100 ألف طن، أو 120 ألف طن شعير، والكميات نفسه من القمح.
ودعت الوزارة الراغبين بالاشتراك، إلى مراجعة قسم العطاءات للحصول على نسخة من دعوة العطاء المطلوب، تتضمن الشروط والمواصفات مقابل (650) ديناراً غير مستردة، علماً بأن آخر موعد لقبول العروض لعطاء الشعير، هو الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الأربعاء 29-1-2025، ولعطاء القمح الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء 28-1-2025.
واشترطت الوزارة عند الشراء، إحضار صورة عن رخصة المهن سارية المفعول، وصورة عن السجل التجاري مصدقة قبل مدة لا تزيد عن (30) ثلاثين يوماً من تاريخ فتح العروض، وصورة عن التسجيل في غرفة التجارة سارية المفعول.
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