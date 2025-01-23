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روسيا ترفض إرسال قوات أوروبية لحفظ السلام في أوكرانيا

1/23/2025 3:13:26 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت روسيا، اليوم الخميس، عن رفضها فكرة إرسال قوات حفظ سلام من دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" ودول أوروبية أخرى إلى أوكرانيا في حال الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار، محذرة من زيادة التصعيد العسكري في حال إقرار الناتو لهذه الخطوة.


وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي:" إن روسيا لا تقبل فكرة ارسال قوات من الناتو على الإطلاق إلى أوكرانيا في حال توقيع اتفاق وقف اطلاق النار".


وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، دعا الأربعاء إلى نشر قوات أوروبية لا يقل عديدها عن 200 ألف عسكري لضمان أمن أوكرانيا، وتفادي غزو جديد في حال التوصل إلى هدنة مع روسيا.

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