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إسرائيل تستعد لسلسلة عمليات في مخيم جنين

1/23/2025 3:13:24 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن رئيس الأركان ورئيس الشاباك أجريا تقييما للأوضاع في جنين، وأكد أن إسرائيل مستعدة لسلسلة عمليات في المخيم، ولن تمنح من وصفه بـ"العدو" فرصا لإلحاق الأذى بالقوات الإسرائيلية.
بدوره، قال رئيس جهاز الشاباك رونين بار "نحن في حرب متعددة الجبهات، والآن هو وقت شمال الضفة الغربية، ولا يمكن هزيمة الإرهاب بالدفاع".

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