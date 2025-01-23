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وزير الخارجية يواصل عقد لقاءات مع مسؤولين على هامش منتدى دافوس

1/23/2025 3:13:24 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- عقد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، الخميس، لقاءات مع نظرائه وزراء خارجية دول أجنبية ومسؤولين أمميين، على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي.
والتقى الصفدي مع رئيس جمهورية لاتفيا إدغار رينكيفيتش، إذ نقل خلال اللقاء تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الرئيس اللاتفي.
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.
وأجرى الصفدي مباحثات ثنائية مع المستشار النمساوي وزير الخارجية الاتحادي للشؤون الأوروبية والدولية ألكسندر شالينبيرغ ووزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، والمديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب، تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها في مختلف المجالات، وتطورات الأوضاع في المنطقة.
وأكد الصفدي ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار في غزة، ووقف التصعيد الخطير في الضفة الغربية بشكل فوري، محذراً من مغبة تفجر الأوضاع في المنطقة في حال استمرار إسرائيل انتهاكاتها المستمرة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشدد الصفدي على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان، ودعم القيادة الجديدة فيها، مؤكداً وقوف الأردن المطلق مع لبنان الشقيق، وأمنه واستقراره وسيادته وسلامة مواطنيه ومؤسساته.
كما أكد الصفدي ضرورة دعم الشعب السوري في المرحلة التاريخية التي يمر بها، بما يضمن استعادة سوريا أمنها واستقرارها ووحدتها ويحافظ على سيادتها واستقرار مؤسساتها، ويحفظ حقوق جميع مكونات الشعب السوري.

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