الاحتلال يحرق عددا من منازل الفلسطينيين في مخيم جنين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أحرقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عددا من منازل الفلسطينيين في مخيم جنين.
وقالت مصادر ، إن جنود الاحتلال أحرقوا عدة منازل تعود لفلسطينيين في طلعة الغبز في المخيم، ومنزلا قرب مسجد الأسير.
وأضافت، أن قوات الاحتلال أجبرت عائلات أحمد وفياض وإبراهيم أبو السلامة على إخلاء منازلها وحولتها إلى ثكنات عسكرية.
ويواصل الاحتلال عدوانه على مدينة جنين ومخيمها لليوم الثالث على التوالي، مخلّفا، حتى الآن، 12 شهيدا بعد استشهاد شابين في بلدة برقين غرب المدينة، ودمارا هائلا في البنية التحتية.
وأُعلن صباح اليوم الخميس استشهاد الشابين قتيبة وليد أحمد شلبي (30 عاما)، ومحمد أسعد محمود نزال (25 عاما)، من بلدة قباطية، بعد حصار منزل كانا فيه في بلدة برقين غرب جنين، ما يرفع عدد الشهداء خلال ثلاثة أيام من العدوان إلى 12.
وفا
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