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الاحتلال يحرق عددا من منازل الفلسطينيين في مخيم جنين

1/23/2025 8:10:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أحرقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عددا من منازل الفلسطينيين في مخيم جنين.
وقالت مصادر ، إن جنود الاحتلال أحرقوا عدة منازل تعود لفلسطينيين في طلعة الغبز في المخيم، ومنزلا قرب مسجد الأسير.
وأضافت، أن قوات الاحتلال أجبرت عائلات أحمد وفياض وإبراهيم أبو السلامة على إخلاء منازلها وحولتها إلى ثكنات عسكرية.
ويواصل الاحتلال عدوانه على مدينة جنين ومخيمها لليوم الثالث على التوالي، مخلّفا، حتى الآن، 12 شهيدا بعد استشهاد شابين في بلدة برقين غرب المدينة، ودمارا هائلا في البنية التحتية.
وأُعلن صباح اليوم الخميس استشهاد الشابين قتيبة وليد أحمد شلبي (30 عاما)، ومحمد أسعد محمود نزال (25 عاما)، من بلدة قباطية، بعد حصار منزل كانا فيه في بلدة برقين غرب جنين، ما يرفع عدد الشهداء خلال ثلاثة أيام من العدوان إلى 12.
وفا


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