Thursday, 23 January 2025 10:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين بالضفة الغربية

1/23/2025 4:27:52 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 23 - 1 (كونا) -- أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للعدوان الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة الذي تسبب في سقوط العشرات من الشهداء والجرحى من المدنيين الفلسطينيين إضافة إلى تدمير واسع للبنية التحتية ونزوح عدد كبير من العائلات.
وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في انتهاكاته الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وخرقه لقرارات الشرعية الدولية دون محاسبة يشكل تهديدا للأمن والاستقرار الإقليميين ويقوض فرص تحقيق السلام العادل والشامل. (النهاية)

ن م ع / ت م


MENAFN23012025000071011013ID1109121026

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث