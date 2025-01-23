دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين بالضفة الغربية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 23 - 1 (كونا) -- أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للعدوان الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة الذي تسبب في سقوط العشرات من الشهداء والجرحى من المدنيين الفلسطينيين إضافة إلى تدمير واسع للبنية التحتية ونزوح عدد كبير من العائلات.
وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في انتهاكاته الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وخرقه لقرارات الشرعية الدولية دون محاسبة يشكل تهديدا للأمن والاستقرار الإقليميين ويقوض فرص تحقيق السلام العادل والشامل. (النهاية)
ن م ع / ت م
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