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دولة الكويت ترحب بجهود الوساطة العمانية في الإفراج عن طاقم السفينة (جالاكسي ليدر)

1/23/2025 4:27:50 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 23 - 1 (كونا) -- أعربت وزارة الخارجية ترحيب دولة الكويت بجهود الوساطة التي قادتها سلطنة عمان الشقيقة ونتج عنها الإفراج عن طاقم السفينة (جالاكسي ليدر) الذين كانوا محتجزين قبالة السواحل اليمنية منذ شهر نوفمبر 2023 وعددهم 25 شخصا من جنسيات متعددة.
وإذ أعربت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس عن تقدير دولة الكويت العميق للجهود الإنسانية التي بذلتها سلطنة عمان الشقيقة التي تعكس التزامها الراسخ بتعزيز السلم والاستقرار الإقليميين لتؤكد أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لإرساء الأمن في منطقة البحر الأحمر معربة عن أملها في أن تسهم هذه الخطوة في خفض التوتر وإرساء الأمن الإقليمي. (النهاية)

ن م ع / ت م


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