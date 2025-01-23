دولة الكويت ترحب بجهود الوساطة العمانية في الإفراج عن طاقم السفينة (جالاكسي ليدر)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 23 - 1 (كونا) -- أعربت وزارة الخارجية ترحيب دولة الكويت بجهود الوساطة التي قادتها سلطنة عمان الشقيقة ونتج عنها الإفراج عن طاقم السفينة (جالاكسي ليدر) الذين كانوا محتجزين قبالة السواحل اليمنية منذ شهر نوفمبر 2023 وعددهم 25 شخصا من جنسيات متعددة.
وإذ أعربت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس عن تقدير دولة الكويت العميق للجهود الإنسانية التي بذلتها سلطنة عمان الشقيقة التي تعكس التزامها الراسخ بتعزيز السلم والاستقرار الإقليميين لتؤكد أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لإرساء الأمن في منطقة البحر الأحمر معربة عن أملها في أن تسهم هذه الخطوة في خفض التوتر وإرساء الأمن الإقليمي. (النهاية)
ن م ع / ت م
MENAFN23012025000071011013ID1109121025
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