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منظمة التعاون الإسلامي تدين بشدة تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية

1/23/2025 4:27:49 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 23 - 1 (كونا) -- دانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة اليوم الخميس الاعتداءات والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وخاصة في مدينة جنين ومخيمها.
واعتبرت المنظمة في بيان صحفي أن ذلك يعد امتدادا لجرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.
وحذرت من خطورة الجرائم اليومية التي ترتكبها مجموعات المستوطنين المتطرفين بحماية قوات الاحتلال والتي كان آخرها هجومها المروع على عدة قرى فلسطينية وإشعال النار في الممتلكات والمنازل والمركبات والأراضي الزراعية.
وحملت الاحتلال المسؤولية المباشرة عن تداعيات هذه الجرائم البشعة التي تستدعي المحاسبة وفق القانون الجنائي الدولي.
وجددت المنظمة دعوتها للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ووضع حد لهذا الإرهاب الإسرائيلي المتواصل في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مدينة جنين ومخيمها لليوم الثالث على التوالي مخلفا حتى الآن 12 شهيدا فضلا عما سببه من دمار هائل في البنية التحتية. (النهاية)

ف ن / أ ب غ


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