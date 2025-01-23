منظمة التعاون الإسلامي تدين بشدة تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
جدة - 23 - 1 (كونا) -- دانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة اليوم الخميس الاعتداءات والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وخاصة في مدينة جنين ومخيمها.
واعتبرت المنظمة في بيان صحفي أن ذلك يعد امتدادا لجرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.
وحذرت من خطورة الجرائم اليومية التي ترتكبها مجموعات المستوطنين المتطرفين بحماية قوات الاحتلال والتي كان آخرها هجومها المروع على عدة قرى فلسطينية وإشعال النار في الممتلكات والمنازل والمركبات والأراضي الزراعية.
وحملت الاحتلال المسؤولية المباشرة عن تداعيات هذه الجرائم البشعة التي تستدعي المحاسبة وفق القانون الجنائي الدولي.
وجددت المنظمة دعوتها للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ووضع حد لهذا الإرهاب الإسرائيلي المتواصل في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مدينة جنين ومخيمها لليوم الثالث على التوالي مخلفا حتى الآن 12 شهيدا فضلا عما سببه من دمار هائل في البنية التحتية. (النهاية)
ف ن / أ ب غ
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