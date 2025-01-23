عمّان تحتضن اليوم مؤتمرا لإغاثة القطاع الصحي في غزة

تعقد نقابة الأطباء، مؤتمر إغاثة القطاع الصحي في غزة، يومي الخميس والجمعة، تحت رعاية سمو الأمير الحسن بن طلال.



وقال نقيب الأطباء زياد الزعبي إن المؤتمر يعقد في ظل ما يعانيه القطاع الصحي في غزة وتشكل المعاناة كارثة وتحديا إنسانيا وأخلاقيا لربما يكون الأبرز في التاريخ الحديث، والحاجة إلى تحرك إقليمي وعالمي طبي وإنساني لإنقاذ القطاع.



وأضاف أن المؤتمر يشمل تبني محددة ومتنوعة، وأن ريع هذه الفعالية سيتم تخصيصه لصالح إعمار القطاع الصحي في غزة، كما يتضمن جلسات علمية متعددة تسلط الضوء على أهم التحديات والمشاكل التي يعاني منها القطاع بوجود متحدثين بارزين وذوي خبرة في هذا المجال.



وسيسلط المؤتمر الضوء على دور الأردن باعتباره محورا أساسيا لإدارة الجهود الداعمة لإغاثة القطاع.



ويهدف المؤتمر إلى مناقشة العقبات التي تواجه إيصال المساعدات الصحية إلى قطاع غزة، واستعراض الحلول العملية لتعزيز الدعم الصحي وضمان استمراريته.



ويتخلل المؤتمر إطلاق منصة صحية دولية تربط بين مشاريع دعم القطاع الصحي في غزة والمؤسسات المانحة على المستوى العالمي، مما يسهم في تسهيل تحقيق الأهداف الاستراتيجية وتوفير الحلول المستدامة للأزمات الصحية في القطاع.



وسيركز المؤتمر على زيادة الوعي بالأزمات المتعددة التي تؤثر على نظام الرعاية الصحية في غزة، بما في ذلك تدمير البنية التحتية والاحتياجات الملحة في التدريب والتعليم الطبي، كما يسعى المؤتمر إلى تمكين العاملين في المجال الطبي من خلال دعم التعليم الطبي قبل وبعد التخرج لضمان تطوير الكفاءات الصحية التي تعد العمود الفقري للنظام الصحي في غزة.



ويسعى المؤتمر إلى تشجيع المانحين والشركاء على تقديم الدعم للمشاريع المستهدفة، سواء كانت إغاثية أو تنموية، مع التركيز على تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الشراكات وبناء قنوات فعالة للنهوض في القطاع الصحي.



ويستضيف المؤتمر مشاركين من 24 دولة عربية وأجنبية؛ وهي الولايات المتحدة الأميركية، كندا، بريطانيا، ألمانيا، النرويج، السويد، بلجيكا، رومانيا، تركيا، باكستان، السعودية، الكويت، قطر، العراق، البحرين، فلسطين، تونس، مصر، الجزائر، المغرب، لبنان، إندونيسيا، ماليزيا، وجنوب إفريقيا.