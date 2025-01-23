عمّان تحتضن اليوم مؤتمرا لإغاثة القطاع الصحي في غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تعقد نقابة الأطباء، مؤتمر إغاثة القطاع الصحي في غزة، يومي الخميس والجمعة، تحت رعاية سمو الأمير الحسن بن طلال.
وقال نقيب الأطباء زياد الزعبي إن المؤتمر يعقد في ظل ما يعانيه القطاع الصحي في غزة وتشكل المعاناة كارثة وتحديا إنسانيا وأخلاقيا لربما يكون الأبرز في التاريخ الحديث، والحاجة إلى تحرك إقليمي وعالمي طبي وإنساني لإنقاذ القطاع.
وأضاف أن المؤتمر يشمل تبني مشاريع محددة ومتنوعة، وأن ريع هذه الفعالية سيتم تخصيصه لصالح إعمار القطاع الصحي في غزة، كما يتضمن جلسات علمية متعددة تسلط الضوء على أهم التحديات والمشاكل التي يعاني منها القطاع بوجود متحدثين بارزين وذوي خبرة في هذا المجال.
وسيسلط المؤتمر الضوء على دور الأردن باعتباره محورا أساسيا لإدارة الجهود الداعمة لإغاثة القطاع.
ويهدف المؤتمر إلى مناقشة العقبات التي تواجه إيصال المساعدات الصحية إلى قطاع غزة، واستعراض الحلول العملية لتعزيز الدعم الصحي وضمان استمراريته.
ويتخلل المؤتمر إطلاق منصة صحية دولية تربط بين مشاريع دعم القطاع الصحي في غزة والمؤسسات المانحة على المستوى العالمي، مما يسهم في تسهيل تحقيق الأهداف الاستراتيجية وتوفير الحلول المستدامة للأزمات الصحية في القطاع.
وسيركز المؤتمر على زيادة الوعي بالأزمات المتعددة التي تؤثر على نظام الرعاية الصحية في غزة، بما في ذلك تدمير البنية التحتية والاحتياجات الملحة في التدريب والتعليم الطبي، كما يسعى المؤتمر إلى تمكين العاملين في المجال الطبي من خلال دعم التعليم الطبي قبل وبعد التخرج لضمان تطوير الكفاءات الصحية التي تعد العمود الفقري للنظام الصحي في غزة.
ويسعى المؤتمر إلى تشجيع المانحين والشركاء على تقديم الدعم للمشاريع المستهدفة، سواء كانت إغاثية أو تنموية، مع التركيز على تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الشراكات وبناء قنوات فعالة للنهوض في القطاع الصحي.
ويستضيف المؤتمر مشاركين من 24 دولة عربية وأجنبية؛ وهي الولايات المتحدة الأميركية، كندا، بريطانيا، ألمانيا، النرويج، السويد، بلجيكا، رومانيا، تركيا، باكستان، السعودية، الكويت، قطر، العراق، البحرين، فلسطين، تونس، مصر، الجزائر، المغرب، لبنان، إندونيسيا، ماليزيا، وجنوب إفريقيا.
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