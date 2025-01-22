الاتحاد الأوروبي يثمن جهود سلطنة عمان في إطلاق سراح بحارة محتجزين باليمن

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
عدن – 22 – 1 (كونا) –- أعرب الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء عن تقديره البالغ لسلطنة عمان على الجهود التي بذلتها للافراج عن طاقم السفينة (غالاكسي ليدر) الذين كانوا محتجزين لدى ميليشيات الحوثي في اليمن منذ 14 شهرا.
ورحبت بعثة الاتحاد الأوروبي باليمن في بيان بإفراج الحوثيين عن طاقم السفينة الذي يضم مواطنين أوروبيين.
وقال البيان إن إطلاق البحارة "سيريح أسرهم ويسهم في الخفض الضروري للنزاع بمنطقة البحر الأحمر".
وأكد على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة للافراج الفوري دون شروط عن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية المحتجزين تعسفيا من قبل الحوثيين.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة باتجاه السلام المستدام في اليمن.
وكان وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي قد أكد في وقت سابق اليوم الأربعاء الإفراج الناجح عن طاقم سفينة (غالاكسي ليدر) الذي يتكون من 25 فردا من كل من بلغاريا والمكسيك والفلبين ورومانيا وأوكرانيا ووصولهم بسلام إلى سلطنة عمان.
وكانت ميليشيات الحوثي قد اختطفت السفينة في 19 نوفمبر 2023 في أول عملية هجومية لها ضد الملاحة في البحر الأحمر واستخدمت مروحية عسكرية لمهاجمة السفينة المسجلة باسم شركة بريطانية في جزيرة (آيل أوف مان) فيما تشغلها شركة يابانية وملكيتها مرتبطة بشركة إسرائيلية بحسب وسائل إعلام دولية. (النهاية)
س ن ص / ر ج
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