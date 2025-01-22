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الاتحاد الأوروبي يثمن جهود سلطنة عمان في إطلاق سراح بحارة محتجزين باليمن

1/22/2025 9:53:43 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن – 22 – 1 (كونا) –- أعرب الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء عن تقديره البالغ لسلطنة عمان على الجهود التي بذلتها للافراج عن طاقم السفينة (غالاكسي ليدر) الذين كانوا محتجزين لدى ميليشيات الحوثي في اليمن منذ 14 شهرا.
ورحبت بعثة الاتحاد الأوروبي باليمن في بيان بإفراج الحوثيين عن طاقم السفينة الذي يضم مواطنين أوروبيين.
وقال البيان إن إطلاق البحارة "سيريح أسرهم ويسهم في الخفض الضروري للنزاع بمنطقة البحر الأحمر".
وأكد على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة للافراج الفوري دون شروط عن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية المحتجزين تعسفيا من قبل الحوثيين.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة باتجاه السلام المستدام في اليمن.
وكان وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي قد أكد في وقت سابق اليوم الأربعاء الإفراج الناجح عن طاقم سفينة (غالاكسي ليدر) الذي يتكون من 25 فردا من كل من بلغاريا والمكسيك والفلبين ورومانيا وأوكرانيا ووصولهم بسلام إلى سلطنة عمان.
وكانت ميليشيات الحوثي قد اختطفت السفينة في 19 نوفمبر 2023 في أول عملية هجومية لها ضد الملاحة في البحر الأحمر واستخدمت مروحية عسكرية لمهاجمة السفينة المسجلة باسم شركة بريطانية في جزيرة (آيل أوف مان) فيما تشغلها شركة يابانية وملكيتها مرتبطة بشركة إسرائيلية بحسب وسائل إعلام دولية. (النهاية)

س ن ص / ر ج


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