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اليمن.. القوات الحكومية تعلن صد هجمات حوثية متزامنة في جبهات ثلاث محافظات

1/22/2025 9:53:43 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن – 22 – 1 (كونا) -- أعلنت القوات الحكومية اليمنية مساء اليوم الأربعاء إفشال هجمات ومحاولات تسلل لميليشيات الحوثي باتجاه مواقعها على امتداد جبهات القتال في محافظات (تعز ومأرب والجوف) التي تشهد تصعيدا حوثيا مستمرا للأسبوع الثاني على التوالي.
ونقل (المركز الإعلامي للقوات المسلحة) التابع لوزارة الدفاع اليمنية عن مصادر عسكرية قولها إن قوات الجيش أفشلت محاولة تسلل لميليشيات الحوثي في جبهة (الأحطوب) غربي محافظة (تعز) وردت على مصادر النيران موقعة خسائر في صفوفها وأجبرت من تبقى منها على الفرار فيما جرح جنديان من أفراد الجيش.
وأضافت أن القوات الحكومية في جبهة (مقبنة) غربي (تعز) أحبطت تحركات معادية لتلك الميليشيات في منطقة (القحيفة) بعد رصدها وتعقبها وأوقعت إصابات في صفوف المجاميع الحوثية.
وفي سياق متصل أكدت مصادر عسكرية أن قوات الجيش ردت على مصادر نيران معادية في عدة جبهات جنوبي محافظة (مأرب) وتمكنت من تحييدها وإيقاع عدد من عناصر الميليشيات الحوثية بين قتيل وجريح.
وأشارت إلى أنها تعاملت مع مصادر نيران معادية شرق مدينة (الحزم) مركز محافظة (الجوف) لافتة إلى استهداف طائرات مسيرة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه مواقع عسكرية في ذات الجبهة.
وصعدت ميليشيات الحوثي خلال الأسابيع الماضية من هجماتها على مواقع القوات الحكومية على مناطق تماس تمتد مئات الكيلومترات في عدة محافظات يمنية تركزت غالبيتها في (مأرب وتعز والجوف).
ويشهد اليمن هدنة "هشة" أعلنتها الأمم المتحدة في إبريل 2022 ورغم رفض ميليشيات الحوثي رسميا تجديدها منذ أكتوبر 2022 إلا أنها ظلت قائمة بشكل غير معلن رغم الخروقات المستمرة في العديد من جبهات القتال الممتدة على مناطق التماس في 10 محافظات يمنية. (النهاية)

س ن ص / ر ج


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