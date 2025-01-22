توفيقي تبحث التعاون مع رابطة مشجعي نادي ليفربول الرسمية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

التقت‭ ‬روان‭ ‬توفيقي‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬وفدا‭ ‬من‭ ‬رابطة‭ ‬مشجعي‭ ‬نادي‭ ‬ليفربول‭ ‬الرسمية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬الوزارة‭. ‬وضم‭ ‬الوفد‭ ‬كلًا‭ ‬من‭ ‬الرئيس‭ ‬الفخري‭ ‬للرابطة‭ ‬د‭. ‬ضياء‭ ‬توفيقي،‭ ‬رئيس‭ ‬الرابطة‭ ‬فهد‭ ‬العباسي،‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭.‬

شهد‭ ‬اللقاء‭ ‬مناقشة‭ ‬سبل‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬لدعم‭ ‬الأنشطة‭ ‬الشبابية‭ ‬والرياضية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬استعراض‭ ‬رؤية‭ ‬الرابطة‭ ‬وخططها‭ ‬المستقبلية‭ ‬منذ‭ ‬تأسيسها‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2013‭. ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬دور‭ ‬الرابطة‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬فعاليات‭ ‬رياضية‭ ‬واجتماعية‭ ‬تستهدف‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني،‭ ‬وأهمية‭ ‬الشراكة‭ ‬بين‭ ‬الوزارة‭ ‬والرابطة‭ ‬لتطوير‭ ‬برامج‭ ‬تساهم‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬مهارات‭ ‬الشباب‭ ‬وتعزيز‭ ‬ثقافة‭ ‬الرياضة‭.‬

وأشاد‭ ‬الرئيس‭ ‬الفخري‭ ‬د‭. ‬ضياء‭ ‬توفيقي‭ ‬بالجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬من‭ ‬الوزارة‭ ‬لدعم‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أهمية‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬لخلق‭ ‬بيئة‭ ‬رياضية‭ ‬مستدامة‭ ‬تعود‭ ‬بالنفع‭ ‬على‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬أعربت‭ ‬الوزيرة‭ ‬روان‭ ‬توفيقي‭ ‬عن‭ ‬تقديرها‭ ‬للدور‭ ‬الإيجابي‭ ‬الذي‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬رابطة‭ ‬مشجعي‭ ‬نادي‭ ‬ليفربول‭ ‬الرسمية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬تمكين‭ ‬الشباب‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الفعاليات‭ ‬الرياضية‭ ‬والاجتماعية‭. ‬كما‭ ‬أكدت‭ ‬استعداد‭ ‬الوزارة‭ ‬لدعم‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬تخدم‭ ‬قطاع‭ ‬الشباب‭ ‬وتعزز‭ ‬العمل‭ ‬الجماعي‭.‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬اللقاء،‭ ‬قام‭ ‬وفد‭ ‬الرابطة‭ ‬بتقديم‭ ‬هدية‭ ‬تذكارية‭ ‬للوزيرة‭ ‬تعبيرًا‭ ‬عن‭ ‬تقديرهم‭ ‬للدعم‭ ‬الذي‭ ‬تقدمه‭ ‬الوزارة‭ ‬للرياضة‭ ‬والشباب،‭ ‬مؤكدين‭ ‬تطلعهم‭ ‬إلى‭ ‬استمرار‭ ‬التعاون‭ ‬المثمر‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭.‬