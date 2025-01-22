توفيقي تبحث التعاون مع رابطة مشجعي نادي ليفربول الرسمية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
التقت روان توفيقي وزيرة شؤون الشباب وفدا من رابطة مشجعي نادي ليفربول الرسمية في البحرين في مقر الوزارة. وضم الوفد كلًا من الرئيس الفخري للرابطة د. ضياء توفيقي، رئيس الرابطة فهد العباسي، وأعضاء مجلس الإدارة.
شهد اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون لدعم الأنشطة الشبابية والرياضية في مملكة البحرين، إلى جانب استعراض رؤية الرابطة وخططها المستقبلية منذ تأسيسها في عام 2013. كما تم تسليط الضوء على دور الرابطة في تنظيم فعاليات رياضية واجتماعية تستهدف الشباب البحريني، وأهمية الشراكة بين الوزارة والرابطة لتطوير برامج تساهم في تنمية مهارات الشباب وتعزيز ثقافة الرياضة.
وأشاد الرئيس الفخري د. ضياء توفيقي بالجهود المبذولة من الوزارة لدعم الشباب والرياضة، مؤكدًا أهمية التعاون المشترك لخلق بيئة رياضية مستدامة تعود بالنفع على المجتمع البحريني.
من جانبها، أعربت الوزيرة روان توفيقي عن تقديرها للدور الإيجابي الذي تقوم به رابطة مشجعي نادي ليفربول الرسمية في البحرين في تمكين الشباب من خلال الفعاليات الرياضية والاجتماعية. كما أكدت استعداد الوزارة لدعم المبادرات التي تخدم قطاع الشباب وتعزز العمل الجماعي.
وفي ختام اللقاء، قام وفد الرابطة بتقديم هدية تذكارية للوزيرة تعبيرًا عن تقديرهم للدعم الذي تقدمه الوزارة للرياضة والشباب، مؤكدين تطلعهم إلى استمرار التعاون المثمر في المستقبل.
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