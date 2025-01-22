مدرب أوزبكستان يعلن استقالته

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

طشقند‭ - (‬أ‭ ‬ب‭): ‬مع‭ ‬اقتراب‭ ‬منتخب‭ ‬أوزبكستان‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬من‭ ‬التأهل‭ ‬لنهائيات‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬للرجال‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى،‭ ‬أعلن‭ ‬سريتشكو‭ ‬كاتانيتش،‭ ‬المدير‭ ‬الفني،‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء،‭ ‬استقالته‭ ‬من‭ ‬منصبه‭ ‬لأسباب‭ ‬صحية‭.‬

وذكر‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوزبكي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أن‭ ‬كاتانيتش‭ ‬‮«‬أعرب‭ ‬عن‭ ‬أسفه‭ ‬لأنه‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬قادرا‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬واجباته‭ ‬بشكل‭ ‬مهني‭ ‬وكامل‭ ‬في‭ ‬حالته‭ ‬الحالية‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬بيان،‭ ‬تمنى‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوزبكي‭ ‬له‭ ‬‮«‬التعافي‭ ‬بشكل‭ ‬كامل،‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬التدريبية‭ ‬المقبلة‮»‬‭. ‬ولم‭ ‬يتم‭ ‬الإفصاح‭ ‬عن‭ ‬تفاصيل‭ ‬المشاكل‭ ‬الصحية‭ ‬التي‭ ‬يعاني‭ ‬منها‭ ‬المدرب‭ ‬السلوفيني‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬61‭ ‬عاما‭.‬

وقاد‭ ‬كاتانيتش‭ ‬أوزبكستان‭ ‬لاحتلال‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬مجموعته‭ ‬بالتصفيات‭ ‬المؤهلة‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭ ‬مع‭ ‬استئناف‭ ‬المباريات‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬المقبل‭.‬

ويتصدر‭ ‬المنتخب‭ ‬الإيراني،‭ ‬المجموعة‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬ستة‭ ‬فرق‭ ‬مع‭ ‬تبقي‭ ‬أربع‭ ‬جولات‭. ‬ويتأهل‭ ‬أول‭ ‬منتخبان‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬للبطولة‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬أمريكا‭ ‬وكندا‭ ‬والمكسيك‭. ‬ويتأهل‭ ‬المنتخبان‭ ‬صاحبا‭ ‬المركزين‭ ‬الثالث‭ ‬والرابع‭ ‬لدور‭ ‬مجموعات‭ ‬آخر‭.‬

ومنذ‭ ‬تعيينه‭ ‬في‭ ‬2021،‭ ‬قاد‭ ‬كاتانيتش‭ ‬المنتخب‭ ‬الأوزبكي‭ ‬لدور‭ ‬الثمانية‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬2023،‭ ‬وصنع‭ ‬أفضل‭ ‬فرصة‭ ‬للتأهل‭ ‬للمونديال‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬أصبحت‭ ‬دولة‭ ‬مستقلة‭ ‬كروية‭ ‬عقب‭ ‬الانفصال‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬السوفيتي‭.‬

وتضمن‭ ‬قارة‭ ‬آسيا‭ ‬حاليا‭ ‬مشاركة‭ ‬ثماني‭ ‬منتخبات‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬زيادة‭ ‬عدد‭ ‬المنتخبات‭ ‬المشاركة‭ ‬بها‭ ‬إلى‭ ‬48‭ ‬منتخبا،‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬أربع‭ ‬منتخبات،‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تشارك‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬المكونة‭ ‬من‭ ‬32‭ ‬منتخبا‭ ‬والتي‭ ‬انتهى‭ ‬العمل‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬2022‭.‬

وكان‭ ‬المنتخب‭ ‬الأوزبكي‭ ‬هو‭ ‬خامس‭ ‬مدرب‭ ‬يدربه‭ ‬كاتانيتش،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬تدريبه‭ ‬لمنتخب‭ ‬سلوفينيا‭ ‬مرتين،‭ ‬الذي‭ ‬قاده‭ ‬للمشاركة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬أمم‭ ‬أوروبا‭ ‬في‭.‬2000