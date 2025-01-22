Thursday, 23 January 2025 03:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نافاس ينضم إلى نيويلز أولد بويز

1/22/2025 7:21:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

بوينوس‭ ‬آيرس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلن‭ ‬نادي‭ ‬نيويلز‭ ‬أولد‭ ‬بويز‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬أن‭ ‬حارس‭ ‬المرمى‭ ‬المخضرم‭ ‬الكوستاريكي‭ ‬كيلور‭ ‬نافاس‭ (‬38‭ ‬عاما‭) ‬سيوقع‭ ‬معه‭ ‬عقدا‭ ‬مدة‭ ‬عام‭ ‬واحد‭.‬

ومن‭ ‬المنتظر‭ ‬أن‭ ‬يصل‭ ‬نافاس،‭ ‬الفائز‭ ‬بدوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭ ‬مع‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ ‬والذي‭ ‬ترك‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬الفرنسي‭ ‬الصيف‭ ‬الماضي،‭ ‬إلى‭ ‬روساريو‭ ‬خلال‭ ‬الساعات‭ ‬المقبلة‭ ‬لتوقيع‭ ‬عقده،‭ ‬بحسب‭ ‬المصدر‭ ‬ذاته‭.‬

وكتب‭ ‬نادي‭ ‬روزاريو‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬‮«‬مرحبا‭ ‬بك‭ ‬في‭ ‬منزلك‭ ‬الجديد‭!‬‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬وصول‭ ‬‮«‬أسطورة‭ ‬دولية‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬نافاس‭ ‬سيشارك‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬للدوري‭ ‬المحلي‭ ‬الذي‭ ‬ينطلق‭ ‬الخميس‭ ‬المقبل‭.‬

ورحل‭ ‬حارس‭ ‬المرمى‭ ‬الكوستاريكي‭ ‬المعتزل‭ ‬دوليا‭ ‬عن‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬الصيف‭ ‬الماضي،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬يلعب‭ ‬معه‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2019‭. ‬شارك‭ ‬في‭ ‬110‭ ‬مباريات‭ ‬مع‭ ‬النادي‭ ‬الباريسي،‭ ‬لكنه‭ ‬فقد‭ ‬مكانه‭ ‬الأساسي‭ ‬بعد‭ ‬وصول‭ ‬الإيطالي‭ ‬جانلويجي‭ ‬دوناروما‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2021‭.‬

ولعب‭ ‬نافاس‭ ‬قبل‭ ‬ذلك‭ ‬مدة‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬بألوان‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬وفاز‭ ‬معه‭ ‬على‭ ‬الخصوص‭ ‬بدوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭ (‬2016‭ ‬و2017‭ ‬و2018‭).‬

MENAFN22012025000055011008ID1109119789

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث