نافاس ينضم إلى نيويلز أولد بويز

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

بوينوس‭ ‬آيرس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلن‭ ‬نادي‭ ‬نيويلز‭ ‬أولد‭ ‬بويز‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬أن‭ ‬حارس‭ ‬المرمى‭ ‬المخضرم‭ ‬الكوستاريكي‭ ‬كيلور‭ ‬نافاس‭ (‬38‭ ‬عاما‭) ‬سيوقع‭ ‬معه‭ ‬عقدا‭ ‬مدة‭ ‬عام‭ ‬واحد‭.‬

ومن‭ ‬المنتظر‭ ‬أن‭ ‬يصل‭ ‬نافاس،‭ ‬الفائز‭ ‬بدوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭ ‬مع‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ ‬والذي‭ ‬ترك‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬الفرنسي‭ ‬الصيف‭ ‬الماضي،‭ ‬إلى‭ ‬روساريو‭ ‬خلال‭ ‬الساعات‭ ‬المقبلة‭ ‬لتوقيع‭ ‬عقده،‭ ‬بحسب‭ ‬المصدر‭ ‬ذاته‭.‬

وكتب‭ ‬نادي‭ ‬روزاريو‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬‮«‬مرحبا‭ ‬بك‭ ‬في‭ ‬منزلك‭ ‬الجديد‭!‬‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬وصول‭ ‬‮«‬أسطورة‭ ‬دولية‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬نافاس‭ ‬سيشارك‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬للدوري‭ ‬المحلي‭ ‬الذي‭ ‬ينطلق‭ ‬الخميس‭ ‬المقبل‭.‬

ورحل‭ ‬حارس‭ ‬المرمى‭ ‬الكوستاريكي‭ ‬المعتزل‭ ‬دوليا‭ ‬عن‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬الصيف‭ ‬الماضي،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬يلعب‭ ‬معه‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2019‭. ‬شارك‭ ‬في‭ ‬110‭ ‬مباريات‭ ‬مع‭ ‬النادي‭ ‬الباريسي،‭ ‬لكنه‭ ‬فقد‭ ‬مكانه‭ ‬الأساسي‭ ‬بعد‭ ‬وصول‭ ‬الإيطالي‭ ‬جانلويجي‭ ‬دوناروما‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2021‭.‬

ولعب‭ ‬نافاس‭ ‬قبل‭ ‬ذلك‭ ‬مدة‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬بألوان‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬وفاز‭ ‬معه‭ ‬على‭ ‬الخصوص‭ ‬بدوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭ (‬2016‭ ‬و2017‭ ‬و2018‭).‬