دوري روشن السعودي: (الاتحاد) يفوز على (الشباب) ويطارد (الهلال) على الصدارة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
جدة - 22 - 1 (كونا) -- فاز فريق (الاتحاد) السعودي اليوم الأربعاء على نظيره (الشباب) بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة ال16 من دوري (روشن) السعودي للمحترفين لكرة القدم.
وافتتح (الاتحاد) أهداف المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة) بمدينة جدة بهدف سجله عبدالرحمن العبود في الدقيقة 32.
وعزز مهاجم (الاتحاد) الفرنسي كريم بنزيما من تقدم فريقه بهدف ثان سجله في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع لشوط المباراة الأول فيما قلص (الشباب) النتيجة بهدف سجله هارون كمارا في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع من الشوط الأول.
وبهذه النتيجة يرفع (الاتحاد) رصيده من النقاط إلى 43 نقطة متساويا مع (الهلال) المتصدر بفارق الأهداف فيما يحتل (الشباب) المركز السادس برصيد 26 نقطة.
وفي مباريات أخرى من نفس الجولة تغلب (القادسية) على (العروبة) بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما على ملعب جامعة الجوف بسكاكا كما تغلب (الفتح) على (ضمك) بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما على استاد نادي (الفتح) بالأحساء. (النهاية)
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