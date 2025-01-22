Wednesday, 22 January 2025 10:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


دوري روشن السعودي: (الاتحاد) يفوز على (الشباب) ويطارد (الهلال) على الصدارة

1/22/2025 2:48:32 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 22 - 1 (كونا) -- فاز فريق (الاتحاد) السعودي اليوم الأربعاء على نظيره (الشباب) بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة ال16 من دوري (روشن) السعودي للمحترفين لكرة القدم.
وافتتح (الاتحاد) أهداف المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة) بمدينة جدة بهدف سجله عبدالرحمن العبود في الدقيقة 32.
وعزز مهاجم (الاتحاد) الفرنسي كريم بنزيما من تقدم فريقه بهدف ثان سجله في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع لشوط المباراة الأول فيما قلص (الشباب) النتيجة بهدف سجله هارون كمارا في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع من الشوط الأول.
وبهذه النتيجة يرفع (الاتحاد) رصيده من النقاط إلى 43 نقطة متساويا مع (الهلال) المتصدر بفارق الأهداف فيما يحتل (الشباب) المركز السادس برصيد 26 نقطة.
وفي مباريات أخرى من نفس الجولة تغلب (القادسية) على (العروبة) بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما على ملعب جامعة الجوف بسكاكا كما تغلب (الفتح) على (ضمك) بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما على استاد نادي (الفتح) بالأحساء. (النهاية)

ف ن / ر س


MENAFN22012025000071011013ID1109119131

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث