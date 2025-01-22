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الصفدي: تلبية حقوق الشعب الفلسطيني السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل

1/22/2025 8:12:30 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) دافوس / PNN - أكد نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي اليوم الأربعاء، أن تلبية حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني هي السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل.

وشدد الصفدي، في جلسة حوارية مع الصحفي ديفيد أغناشيوس، على أن المجتمع الدولي يجب أن يعمل معاً لضمان استمرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال مساعدات فورية وكافية إلى جميع أنحاء القطاع، مشددا على أن وجود رؤية سياسية واضحة لتحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين أساس لضمان الأمن، وأن الحلول الأمنية خارج سياق رؤية سياسية شاملة لحل الصراع هي حلول عبثية.

وشدد وزير الخارجية الأردني على أن أي مقاربة مستقبلية لغزة يجب أن ترتكز إلى وحدتها مع الضفة الغربية وتستهدف تحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين.

وأشار الصفدي إلى الوضع الكارثي الذي خلفته الحرب على غزة، لافتا الى أن الشهداء من الأطفال والنساء يشكلون حوالي 70 بالمئة من إجمالي من ارتقوا نتيجة العدوان والذين تجاوز عددهم أكثر من 47 ألف مواطن، مشددا على ضرورة التحرك بشكل فاعل وفوري لتقديم المساعدات الإنسانية.

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