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تعميم هام لجميع المعتمرين الأردنيين (وثيقة)

1/22/2025 5:06:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ليلى القرشي- عممت وزارة الاوقاف الاردنية على مكاتب الحج والعمرة بالتاكيد على كل الاردنيين الراغبين باداء العمرة تلقي مطعوم الحمى الشوكية.
ووفقا لكتاب من وزارة الاوقاف وصل "الوكيل الاخباري" بان الزام جميع المعتمرين تلقي لقاح الحمى الشوكية يأتي وفقاً للتعميم الصادر عن الهيئة العامة للطيران المدني السعودي.
ونوه البيان الى ضرورة التقيد لتجنب اي تاخير للمعتمرين على المنافذ الحدودية.
هذا وعممت شركات سياحة اردنية على جميع المعتمرين تلقي مطعوم الحمى الشوكية قبل السفر بـ 10 ايام على الاقل وابراز الشهادة عند المنافذ الحدودية الجوية والبرية ، وان القرار ملزم للجميع اعتباراً من تاريخ 1-2-2025.

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