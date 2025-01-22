الأردن يشارك في بطولة الجائزة الكبرى للمبارزة بالدوحة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يشارك الأردن في منافسات النسخة 21 لبطولة الجائزة الكبرى للمبارزة للرجال والسيدات قطر 2025، والتي ستنطلق في العاصمة القطرية الدوحة بعد غد الجمعة، وتستمر 3 أيام.
وتقام البطولة في مدينة اسباير الرياضية بمشاركة 440 لاعبا ولاعبة، بواقع 247 لاعبا و193 لاعبة، يمثلون 56 دولة من مختلف أنحاء العالم.
والأردن من ضمن 9 دول عربية مشاركة بالبطولة تشمل قطر، السعودية، الإمارات، مصر، العراق، لبنان، المغرب وتونس.
وذكر الاتحاد القطري للمبارزة عبر موقعه الإلكتروني اليوم الأربعاء، أن قيمة جوائز البطولة تبلغ نحو 22 ألف دولار، حيث يحصل صاحب المركز الأول على 5 آلاف دولار، وينال الفائز بالمركز الثاني 3 آلاف دولار، فيما يحصل صاحبا المركزين الثالث والثالث مكرر على 1500 دولار.
وتبدأ البطولة الجمعة المقبلة بالأدوار التمهيدية للرجال، وتختتم مساء الأحد.
ويشارك في البطولة عدد من أبرز المبارزين المصنفين الأوائل على العالم، أبرزهم الياباني كوكي كانو المصنف الأول عالميا، والمجري جيرجلي سكلوسي المصنف الثاني عالميا، والمصري محمد السيد المصنف الرابع عالميا، فيما يشارك من السيدات، الإيطالية جوليا ريزي المصنفة الثالثة عالميا، والمجرية ايستر موهاري المصنفة الرابعة عالميا، والكورية سيرا سونج المصنفة السادسة عالميا، والاستونية نيلي ديفارت المصنفة السادسة على العالم.
وقال مدير البطولة حمد سعد الجاسم، إن جميع الملاعب بمدينة أسباير أصبحت جاهزة لاستضافة البطولة التي ستقام على 17 ملعبا بما فيها الملعب الرئيسي الذي سيحتضن المباراة النهائية، ومن بينها أيضا 8 ملاعب ملونة ستقام عليها مباريات خروج المغلوب، موضحا أن بطولة الجائزة تعتبر واحدة من أكبر 3 بطولات في العالم بعد بطولة الجائزة الكبرى بالمجر، وبطولة الجائزة الكبرى في كولومبيا، وتحتسب نقاطها في التصنيف العالمي للاعبين.
وتتكون البطولة من 9 جولات في الأسلحة الثلاثة (الايبيه والفلورييه والسابر) بواقع 3 جولات لكل سلاح في مختلف دول العالم.
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