الأردن يشارك في بطولة الجائزة الكبرى للمبارزة بالدوحة

يشارك الأردن في منافسات النسخة 21 لبطولة الجائزة الكبرى للمبارزة للرجال والسيدات قطر 2025، والتي ستنطلق في العاصمة القطرية الدوحة بعد غد الجمعة، وتستمر 3 أيام.



وتقام البطولة في مدينة اسباير الرياضية بمشاركة 440 لاعبا ولاعبة، بواقع 247 لاعبا و193 لاعبة، يمثلون 56 دولة من مختلف أنحاء العالم.



والأردن من ضمن 9 دول عربية مشاركة بالبطولة تشمل قطر، السعودية، الإمارات، مصر، العراق، لبنان، المغرب وتونس.



وذكر الاتحاد القطري للمبارزة عبر موقعه الإلكتروني اليوم الأربعاء، أن قيمة جوائز البطولة تبلغ نحو 22 ألف دولار، حيث يحصل صاحب المركز الأول على 5 آلاف دولار، وينال الفائز بالمركز الثاني 3 آلاف دولار، فيما يحصل صاحبا المركزين الثالث والثالث مكرر على 1500 دولار.



وتبدأ البطولة ‏‏‏‏الجمعة المقبلة بالأدوار التمهيدية للرجال، وتختتم مساء الأحد.

ويشارك في البطولة عدد من أبرز المبارزين المصنفين الأوائل على العالم، أبرزهم الياباني كوكي كانو المصنف الأول عالميا، والمجري جيرجلي سكلوسي المصنف الثاني عالميا، والمصري محمد السيد المصنف الرابع عالميا، فيما يشارك من السيدات، الإيطالية جوليا ريزي المصنفة الثالثة عالميا، والمجرية ايستر موهاري المصنفة الرابعة عالميا، والكورية سيرا سونج المصنفة السادسة عالميا، والاستونية نيلي ديفارت المصنفة السادسة على العالم.



وقال مدير البطولة حمد سعد الجاسم، إن جميع الملاعب بمدينة أسباير أصبحت جاهزة لاستضافة البطولة التي ستقام على 17 ملعبا بما فيها الملعب الرئيسي الذي سيحتضن المباراة النهائية، ومن بينها أيضا 8 ملاعب ملونة ستقام عليها مباريات خروج المغلوب، موضحا أن بطولة الجائزة تعتبر واحدة من أكبر 3 بطولات في العالم بعد بطولة الجائزة الكبرى بالمجر، وبطولة الجائزة الكبرى في كولومبيا، وتحتسب نقاطها في التصنيف العالمي للاعبين.



وتتكون البطولة من 9 جولات في الأسلحة الثلاثة (الايبيه والفلورييه والسابر) بواقع 3 جولات لكل سلاح في مختلف دول العالم.